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選妃

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

這數天，關於男藝人涉嫌「睡粉」事件，全城鬧得沸沸揚揚。

相信的人說：「成個背影唔係佢仲有邊個（不是他還有誰）？佢有前科㗎！」

不相信的人說：「得個背影，好多男人都係咁樣㗎啦，咪屈得就屈。」

半信半疑的口痕友走來問我：「喂喂喂！你有無聽到啲乜嘢內幕呀？你喺呢行咁耐（在這行這麼久）一定多少都知道啲嘢嘅！」

抱歉，內幕料就欠奉了，但過去遊走於娛樂圈邊緣數十載，若說從未聽聞圈中的偷食生態，睇怕沒有人會相信吧。

於娛樂圈中，手握最多熱爆內幕料的人，莫過於藝人身邊的經理人和助手。有次有位藝人助理不曉得是否飲多了，竟然跟我爆料說，某男藝人有「睡粉」的慣性，尤其是出外登台時，每次例必從粉絲群中選妃，由助手安排送上酒店房裡。助理說男藝人選妃條件首要是身材要豐滿的，樣貌是其次。

但有次被選中的粉絲，委實是其貌不揚，助理好奇問何以會選她？男藝人壓低嗓門告知：「咁至好，即使佢周圍（他到處）唱，都唔會有人相信佢。」

又有一次，電台有位新人DJ喜孜孜地告訴我，某男藝人竟然在門外等她放工。途中，男藝人突然從車後揪出巨型啤啤熊送給她，逗得小妮子歡喜若狂。

大名鼎鼎的已婚男藝人，竟然會看上籍籍無名的新人？我再細心端詳，面前的少女不失為相貌娟好，並擁有豐滿身材呢，正合他意呀！至於他們的關係是否有後續，我不知道，也從來沒有問。

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