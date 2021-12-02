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香港女兒梅艷芳

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

看過這部關於梅艷芳電影的朋友都讚不絕口，作出溫馨提示，如果眼淺，要有心理準備和帶備紙巾抹眼淚。

對於一個和我們一起成長的偶像藝人，她的經歷和故事觸動每個1960後出生的香港人，電影的每一個情節和香港背景，勾起我們的集體回憶：有陪伴我們度過童年的荔園遊樂場、滿掛霓虹招牌的彌敦道、銅鑼灣的利舞台、華盛頓戲院外的小食檔、大街小巷的大牌檔，還有送別親朋戚友的啟德機場……，當然還有多個阿梅的經典音樂會片段。

在樂迷眼中，她是成功的音樂天后，憑藉獨特的低音聲線，成就香港樂壇一個傳奇；但風光的背後，卻是孤獨寂寞，情感數度落空，每晚依靠藥物酒精催眠自己的生活，真的我見猶憐。

她知道自己末期癌症生命所餘日子不多，以虛弱的身體、無比的意志力，在紅館開最後一次演唱會，穿上劉培基先生為她設計的婚紗，以柔弱聲線告別舞台，告別她短暫卻精采的40年人生，在2003年12月30日離世。

一個人物傳記的電影，不容易拍攝，不同人會有不同感受和體會，但我們永遠不會忘記2003年──這一年香港人經歷SARS疫情，在同一年失去兩位天王巨星張國榮和梅艷芳，電影中出現的幕幕情景，都令每一個在這個年代成長的香港人感動，無法控制淚水。

我們要學會活在當下，愛護自己的家和珍惜眼前人。

香港 電影 癌症

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