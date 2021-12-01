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葛謨性騷案：CNN「無限期停職」王牌主播的新聞室風暴

幫忙打探性騷案 葛謨主播弟 遭CNN無限期停職

香港之寶姚卓然

〈太平山下〉劉歡賢

英國是早年世界足球王國，雄居足壇，舉世無雙，處心積慮提攜殖民地香港足運，是順理成章的事。但港足真正成為潮流，是在中國內戰結束後，很多足球賢達避秦來港，風雲際會，如李惠堂、王志聖、莫慶、朱國倫等，為蒸蒸日上港足推波助瀾，運籌帷握，而促成港足為亞洲足球勁旅長達十餘年之久，值得大書特書。  

殖民地時期，因緣際會，受風氣之先影響，很多少年學子群聚公共足球場玩球為樂，主要的球場一在灣仔修頓球場，一在九龍黃泥涌及何文田球場等，日玩夜玩，凡具有足球天分者，終能異軍突出，從散仔進入業餘再轉職業，能一舉成名，就可日進斗金，前途無量。我只是少年不是學子，僅屬其中一分子，但我沒有這份天賦，朽木不可雕也，惟我結交不少球友弟兄，是我窮極聊倒生活層次的心靈世界。

由於足球運動風氣如潮似湧，並在政府從旁協助下，球會升起也如日中天，較具規模者，有南華、九巴、杰志、星島等，內戰後足球人士移居來港者眾，球王李惠堂被華南羅致，加山球場有足球少林寺美稱，名師出高徒，武林高手於1950年代風起雲湧，人材輩出。

其中冠絕郡倫、一技獨秀、名揚海內外、號稱香港之寶的姚卓然，我親耳聽到球王李惠堂球評廣播稱，姚球技純熟，路數縱橫，傳遞準確。我的記憶中，此子身材並不健偉，但動作靈活如蛇，他的左插花右插花槃球技術，精巧細膩，無人能出其右，球與人如形隨影，不即不離，若即若離，防守者左支右絀，無所適從。

姚過關斬將，如探囊取物，在禁區內，挑球入網若舉手之勞，出神入化的演出，觀眾掌聲雷動，這種特技只有阿根廷世界球王馬拉度納做得到。

姚在球場上領盡風騷，香港之寶，足球一哥之名，不脛而走，無人不知，家喻戶曉，形同經典範本。同期其他球友急起直追，鞭策自己向他看齊者，比比皆是，其中有莫振華、何祥友、李大輝、朱永強、何應芬、郭英祺、劉添、高保強、唐相、鄧森、劉儀、吳旗祥、鮑景預、衛佛儉等都是一時之選，足以構成代表香港頂尖球隊實力，他們曾於1954，及1958在姚出任隊長下，代表中華民國奪得亞運金牌，是香港足球運動顛峯時期。

嗣後數年，由於球員逐漸老化，後繼乏人，實力遂年消退，而失去亞洲舉足輕重地位，讓我這老球迷徒呼負負，不過姚永遠是我心目中的偉大足球英雄。

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