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葛謨性騷案：CNN「無限期停職」王牌主播的新聞室風暴

幫忙打探性騷案 葛謨主播弟 遭CNN無限期停職

我的棉被 你的廁坑

〈每日驚艷〉張宏

有一晚，兒子走進房間，忽然怪叫︰「我的床呀！誰在上面大便？」

大家跑去他的房間，赫然見到米色棉被上面有一大塊褐色排洩物，旁邊滲出水漬，發出臭味，大家面面相覷。會這麼做的罪魁禍首，不是大貓就是小貓。

「牠們明明有自己的貓砂盆可以大小便，為何偏偏跑到我的床上？」兒子大為震驚，開始清理棉被。

家中兩貓一向喜歡清潔，習慣在貓砂盆大小便，今天為何用「新廁所」？上網參考其他用家的經驗，可能因為貓砂快用完，也可能是「霸地盤」，令其他貓不能接近。於是大家軟硬兼施，硬者，一人抱一隻貓入房，讓牠們看看自己做的好事，嚴厲斥責。軟者，合力洗被套、洗棉被，清理房間，消除所有氣味，再清理貓砂盆，讓牠們用得舒服。

隔兩天，兒子忽然怪叫︰「天呀，我的床上又有大便！」大家衝入房一看，果然又見一堆排洩物在棉被上。今次顯然不是沒有貓砂，而是「霸地盤」，但仍然不知兇手是誰。全家人馬上房門常關，不讓牠們進入。每逢見到貓兒跳上床即嚴厲責罵，要牠們回到地下，以免養成壞習慣。我們既不想把貓兒困在籠中，又恐牠們光臨自己床上如廁，貓兒每天自由自在，主人們卻提心吊膽，大家如有良方，懇請告訴我！

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