「各有前因莫羨人」是為人熟知的諺語，但出處較少人去考究。「羨人」是羨慕些甚麼？一般理解，不外是別人的財富、名譽、權位、才能等，這是世俗的看法，順著這個思路去想，便有所謂「一朝富貴有幾人？各有前因莫羨人」；或是「天生我才必有用，各有前因莫羨人」。而「前因」，或可追溯至前世因果，按照佛家的講法，前世修德，今世便有好的回報。

另一個說法，謂「各有前因莫羨人」的上一句，是「卻除煩惱須無我」，這是已故南懷瑾大師的說法。他說：「真想人生沒有煩惱，除非你修到無我的境界。人生的遭遇，一切各有前生的因果，不怨恨他人，也不羨慕他人。」可見修無我，比羨慕名利的層次更高了。凡夫總有煩惱，若能無我，已是佛了。

佛家講「諸法無我」，指一切事物因緣和合，緣聚則生、緣散則滅，當中沒有任何獨立自存的不變實體。但明白這道理不等於就能去除「我念」，仍有待修行。佛家又講業力，若真正懂得業力這個業的道理，也不會去羨慕別人，明白在人我之間沒有是非，他好我也不羨慕，他壞我也不歧視 ，因為都是業報，業力使然。

若把「各有前因莫羨人」看作是對聯的下聯，則上聯一般認為是「卻無後悔先修己」，也算對得工整，以「各有」對「卻無」，以「前因」對「後悔」，以「羨人」對「修己」。至於此聯出自何人手筆？據說「寶訓全文」有載，謂「窮達雖由天定，造化本自無私，所謂天者，指其先天也。世上諸含識，各因其前世之修積，而今生自食其果。蓋前修有異，故稟賦不同，先哲有言『卻無後悔先修己，各有前因莫羨人』。」