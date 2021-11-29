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「所有感動都來自梅姐本人」

〈太平山下〉潘健生

近日，由安樂影片公司投資推出的人物傳記電影《梅豔芳》上畫，或許人們期待太高，網評有點失望，有說「影片拍得像百度百科式的流水帳」，有說「王丹妮沒演出梅豔芳的俠氣，劉俊謙與張國榮相差太大」等。

雖然如此，該片還是獲得了網路平台較高的評分。在疫情的當下，香港票房業績也屬可圈可點。

也許這些評論都認為天王巨星、「中國的瑪丹娜（Madonna）」梅豔芳，她的優秀、她的獨一無二，勉為其難的飾演者，怎麼可能輕易走進她、還原她、然後提升她？

梅豔芳活躍在上世紀八、九十年代及至本世紀初。她的出生、成長經歷的悲苦及個性的頑強，不屈從命運，掙扎向上，還有天賦的嗓音、表演才華成就了她。更是香港當年社會，人們奮鬥向上、熱氣騰騰，提供了她生長的土壤。

在舞台上，她表現令人驚豔；在屏幕，她的形象百變輝煌；她的人生、藝術造詣、俠氣均令人感慨、令人振奮、令人驚歎、令人難以忘懷；不論是她的紅館演唱會，她在電影中塑造的角色，均深深銘刻在觀眾的心中。

可惜天妒英才，生於1963年的她，卻於40歲最好年華告別人間，告別無數愛她的觀眾。

所以電影表現平平，仍得到票房的青睞，有一句評論我認為一語中的：「所有感動都來自梅姐本人」。這句話說出了一個事實：即使梅豔芳離開世間近20年，她仍然活在人們心中，深受人們的愛與懷念。

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