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媽媽，放鬆一點吧！

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

我花了20年時間，到處提醒各位媽媽：「湊仔（養育小孩）最緊要嘅（的）祕訣，係要做個懂得笑嘅媽媽。」

可惜，姑勿論我是如何的努力，還是徒然。到處見到的媽媽不僅不懂笑，還會時刻板著臉，甚至會使出橫眉怒目去凶小孩，狀甚可怕。這趨勢還有年輕化的跡象，愈年輕的新丁媽媽愈凶呢。

甫走進屋裡，普遍可聽到的是兩類聲音──小孩的扭計聲和媽媽大叫的「No！No！唔得！唔准！」

我安坐一角喝奶茶吃件餅，兩歲小孩跑來討餅吃，我這個老娘對小孩是有求必應呀。大件事了！媽媽趕忙跑過來搶走小孩手中的餅點，儼如那是毒藥：「No！No！No！餅有糖㗎！」

明白現今很多爸媽都嚴禁幼兒的食物，添加了糖和鹽，基本上所有食物都是乏味的，卻導致小孩失掉吃的趣味，吃飯一環老是不合作。

媽媽打開家中儲物櫃，赫然見到有大概30包同一模樣的Pasta，整齊地排列著。「阿仔本來好鍾意食呢款恐龍粉㗎，不過突然之間，又唔肯食啦，激死人！」

小孩的口味是在進化中的，爸媽應鼓勵孩子有嘗新的勇氣，不停試吃新的食物，漸漸養成什麼都吃、不偏食的習慣。可是，不少爸媽卻逆道而行，難得孩子有吃某款食物，就給他天天吃，孩子不生厭才怪呢！

「點解阿仔會肯食晒你整嘅薯蓉㗎（為何小朋友肯吃你做的薯泥呢）？」媽媽如獲至寶。無他，薯蓉過篩效果像雪糕，我聽從指令沒添上糖和鹽，但牛油和鮮奶油又怎能缺？

恐龍

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