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蕭、喬之戀

〈六合飛翔〉岑逸飛

筆者童年時，看講述鋼琴家蕭邦的電影《一曲難忘》(A Song To Remember)，片中有提及他與法國作家喬治桑(George Sand)的一段情，我長大後，方知是導演為了戲劇效果，加插了虛構情節，尤其是講述蕭邦為幫助波蘭對抗俄國，巡迴演出籌措資金，卻因此和喬治桑感情破裂，其實都與史實不符。

後來我看影碟《蕭邦琴戀喬治桑》(Chopin：Desire For Love)，2002年出品，曾被提名為奧斯卡最佳外語片，由波蘭導演安塔查克（Jerzy Antczak）執導，花了25年籌備，主要時間花在修改劇本上。

影片詳述蕭邦與喬治桑八年的感情糾葛，蕭邦與喬治桑及喬的一子一女，所構成愛欲交織的四角關係，其中許多是正史不載，但觀乎導演的拍攝認真，雖是野史也可推知其可信程度頗高。

蕭邦與喬治桑的感情，是當年巴黎上流社會的八卦題材，改編成電影不容易，因一不小心，便很容易就把他們複雜的情感經歷處理得膚淺俗氣。當年喬治桑在社交場合上被蕭邦吸引，可惜當時蕭邦在波蘭時已有未婚妻，喬治桑也受兒女監護權的官司所困。直到蕭邦收到退婚訊息，傷感之餘併發肺病，喬治桑聞訊趕來照料，才展開愛情長跑。

個人認為，蕭邦與喬治桑這段戀情，因蕭邦的光芒，掩蓋了喬治桑這個特立獨行的女中豪傑，她處於母子關係、母女關係、與愛侶關係以及與丈夫關係的夾縫中，加上還有她自己的寫作事業，所面對的人生艱難，遠比蕭邦為甚。

許多人只將喬治桑視為蕭邦故事的附屬品，其實蕭邦死時，喬治桑才45歲，但她活到73歲，其下半生，活得很精采，且還晉見過拿破崙。期待有心人為喬治桑一生搬上銀幕，詮釋她的名句：「讓我們好好生活，並且常懷感恩之心。」　

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