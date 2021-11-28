他是我初中同學，由於抗日戰爭影響，晚了幾年入學，比同班同學大了三、四歲，顯得成熟，見多識廣，很快獲得同學信任，被選為級社社長。他口才佳，在學校舉辦「城鄉誰重要」辯論中，他以農業方直搗城市方取勝，贏得了「高談闊論」錦旗。課餘他參加了進步社團澳門 學生聯合會組織活動，成為社團核心分子。

初中畢業，他沒有升學，轉到工廠當工人，然後入職澳門南通銀行（中資）。不久進入香港 升起第一面五星紅旗的南洋商業銀行，在經理莊世平手下任職。該銀行以南洋華僑背景，補充中國銀行的職能。港島西區的小商戶尤其許多潮汕人士，都成為銀行客戶，這群殷實的華人與銀行建立長期互信關係。他當時就是這區做出成績的分行經理，如魚得水般，他成為銀行主力角色，曾調派北京為銀行駐京代表，又是銀行屬下的信用卡 公司總經理，為銀行在國內發行第一張信用卡。

他為人隨和又關懷下屬，不擺架子，與同事關係融洽。有時他在銀行大樓各種層走動，聯繫工作，每到一處，都有同事下屬與他閒話家常。香港左派六七年搞暴動，他遵從上級指示帶領同事前往港督府示威抗議。

估計到情況會惡化，交代年輕同事如有意外，應及早離開現場。他主理信用卡公司有隊女子籃球隊，隊員全是公司職工，在他全力支持下，女孩個個聽話聽教、苦練球技，躋身全港甲組賽，他只要有空，一定到現場觀看比賽。

我由大陸泅水赴澳門，他沒有因此冷待我。初回香港已與我聯繫，看看有什麼要幫助。有次與他晚飯後在他家中敘舊，適逢天文台掛八號颱風信號，海陸交通中斷，他並不見外要我在他淺窄蝸居留宿，他妻子也是我們同班同學，彼此貼心又不見外。六十年代他出差廣州與我相會，臨走前他將他多餘衣服全留給我，還包括一條新淨內褲。

他在左派機構長期任職，且在高位，猜想是否有特殊身分。他坦承有關方面確實有意吸納，他婉拒了，覺得在外也一樣努力工作，不願置身其中。當年與他在澳門的學聯骨幹，回歸後個個都有官職。

他是個特別的人，能幹又心地善良，具有香港特有的人情味，體制內的外人。國內有「三八幹部」、「南下幹部」和「外派幹部」等稱號，我姑且以 「港式幹部」稱之。

晚年他得了個肺部疾病，多次手術未能根治，長期留院觀察，出院後又得進療養院，前前後後拖了好幾年。一次到醫院探望他，見他全身挿滿喉管，雙手被綑綁，因怕他扯下維生喉管。疫症一年多來，親人不能探視，孤獨更影響病情，終於憂鬱而去。我人在海外，無法送別，只盼望，一生勞碌摯友，在上帝懷裡好好安息。