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笑談香港街名

〈太平山下〉元雁

居家避疫以前，早上在公園運動後，常和幾個老傢伙圍坐一起，談天說地，偶爾也會一起去飲早茶。

有一次激烈爭辯時，我大聲說：「有一個簡單有奬問答，誰答中，下次飲茶，我替他埋單，人人都答中，我就『大出血』，做一次闊佬。題目是香港那一條街最短？提示：那條街是在九龍。」

於是人人思索，鴉雀無聲，後來，人人放棄。我指出是靠近九龍城一條短到無店戶、門牌的Short St.述德街。有人插嘴：想必是無德可述，所以最短？引得大家哈哈大笑。

我繼續解釋：原來太子道和界限街不是平行延伸，靠近九龍城時，界限街伸進太子道的地方，形成一個銳角三角形安全島，述德街就是在島後約一百多呎之處，接通兩條街道的橫街；街邊行人路兩邊都是圍牆，牆後分別是界限、太子道的花園洋房的側面。

幾年前回港經過，看見一邊已改建成屋苑大廈，另一邊則是花園式的高級護老院。有人問：「香港那一條街最長？先此聲明答中無獎！」各人異口同聲：「孤寒鬼！」我想說是青山道，但已有人先說出來，也有說大埔道、清水灣道。我説：「政府紀錄真的最長是青山公路（青山道進入新界的正名），但港人慣叫青山道，從嘉頓的欽州街口起，直到元朗。」（現已延伸到上水）有人不贊成青山道，應該是年輕時拍拖的「姻緣道」。他行了三年才行完，有人行得快也要一年半載，我也跟大家大笑附和。

有人指出：香港有些街名騙人，農圃道無農圃，而花園街無花園。有人解釋說：「可能開埠時真的有農田、花園。」

有些屋邨的街道，地產發展商故意以優雅的名字命名，例如又一邨以海棠、玉蘭、或紫藤……命名，但徒具虛名。一如有些英文街名譯成中文後，非常高雅，像Sycamore譯名是詩歌舞，而Hawthon則譯為荷塘，可是也都只徒有優雅之名。

但香港有些街名，真的把人誤導：曲街並不彎曲，只是Cooke St.的譯音。還有三角街並非三角形，只是把兩條相交的繁華大路，在幾百呎外，斜斜的再連接起來，成為一個交通、停車都極方便的三角形購物中心。

有人問：「那條中譯的街名順讀、倒讀都一樣？」可能人人都被中譯兩個字誤導，無人回答，原來是Market St.街市街。引得又嘻哈大笑，這麼簡單都想不起。

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