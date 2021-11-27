近年有不少朋友移民到日本 ，他們都說在地生活與旅行所見的截然不同，例如是飲食，旅行時吃的當然是海膽、和牛、拖羅（鮪魚），這組合經過無限輪迴也不會感到厭倦，但真正的生活，總不能天天吃得奢侈，而且在沒有家傭的情況下，吃得方便簡單才是關鍵，所以大部分日本家庭，常吃的是咖哩，微甜的咖哩配搭越光米，是最簡單方便的美食，事實上，城巿人工作忙碌，無法將太多時間分配在做飯之上，只要將肉和蔬菜放入鍋裡煮熟，淋上咖哩醬，是最快捷的家常便飯。

日本咖哩源自英國 ，英國咖哩則源自印度 ，但三地的咖哩加入了各自的元素，所以口感味道截然不同。印度菜總想到人們用手拿著饢餅蘸咖哩的畫面，印度吃咖哩可謂源遠流長，基本上是由香料飲食文化發展而來，由於宗教理由，他們不能以蔥、蒜、洋蔥等作調味，於是就以混合香料來為食物增香，相對來說，印度咖哩比較清爽強烈，大概是經歷了長時間的訓練，那辣的觸感變得麻木，唯有愈來愈辣才能滿足他們口味。

至於日本，吃咖哩歷史很短，雖然來源自印度，但不講究辛辣，主要強調黏稠感，這也是和來源有關，約在明治時期，日本海軍引入西洋規格的武器，為了預防米飯飲食缺乏維生素而引致的「腳氣病」，於是海軍的飲食也學習「洋食」。軍隊的飲食有兩大重點，士兵肩負武器趕路，消耗大量體力，所以飲食首要是補充能量；其次是無法預知何時會遭到攻擊，飲食講究快速完成，咖哩正好符合兩大要求。

當時的英式咖哩，一般會加入牛肉、馬鈴薯、紅蘿蔔和洋蔥來熬煮，本來的食材已經味道豐富，再加入辛香料主要為了保持營養均衡。日本海軍最初吃不慣洋食，便在咖哩湯汁裡加入小麥粉，增加了黏稠感，淋在白飯之上，形成了咖哩飯，待戰爭結束後，也就把咖哩帶回了日本，據說日本海上自衛隊，到現在仍有在星期五吃咖哩的習慣，以表示對傳統的尊重。

事實上，日本咖哩已經傳遍世界，甚至改變了印度人的口味，除了易於入口外，還歸功於大量咖哩調理包和咖哩塊產品，包裝吸引之餘，口味也包羅萬有，所以移民日本，即使每天咖哩飯，也不用擔心會吃膩。