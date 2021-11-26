我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山LV搶案嫌犯首次出庭 3男2女販毒前科曝光

熱浪影響幼苗 舊金山灣區聖誕樹「今年變貴了」

天仙多見亦常人

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

他是那種宛如小頑童直接進入中年的男人，永遠長不大的模樣。幾乎所有人都認為他好命，娶得既貌美又能幹的嬌妻，為他打點一切生活所需，讓他逍遙過活，他卻是有苦自己知。

他已不記得從何時開始，老婆那長髮飛拂著的撩人神態已不再復見，他看見的是她橫眉怒目的吆喝。以前的秀氣逼人而來嘛，如今只變成了處處的咄咄逼人，讓他透不過氣。天仙多見亦常人，卸下妝的女人臉龐，大抵都是大同小異吧，他想。

他憋著憤懣，已經百分百依老婆的意願行事了，何解她仍老是不滿？

她說豬腩肉無益不能吃，他不吃；她說甜品令他肥要戒掉，他戒了；她說他的豬朋狗友對他有壞影響，他已聽話良久沒有跟他們踢波打邊爐了；她說他的母親很煩，時常催促他們生B，他也減少回家探母親了。餘下的時間，他惟有乖乖地熬在家裏打機、睇電視、喝啤酒，卻換來老婆的埋怨：「佢呢個人就係識賴喺度飲啤酒！」

那次在街上碰到公司同事，老婆其後問長問短，最後嗆出了一句難聽話：「人哋同你同期嘅，點解老闆升佢唔升你？咪因為你廢囉！」他最討厭老婆參加甚麼舊同學聚會，因為每次她回來後，他必會遭殃：「人哋老公買咗間獨立屋送俾老婆呀！」

這晚，老婆突然一臉凝重地遞給他一份文件：「快啲簽咗佢，我唔想再同你浪費多十年！」他有句話差點兒吐出：「哼！大家咁話啦！」

上一則

笛子與口琴（七）

下一則

我喜歡的感恩節美食

延伸閱讀

中年心事（四五）

中年心事（四五）
嫦娥的月宮（一二）

嫦娥的月宮（一二）
巴黎女人俏背包

巴黎女人俏背包
恒大賣2私人飛機套現 彭博：許家印還有豪宅、超級遊艇

恒大賣2私人飛機套現 彭博：許家印還有豪宅、超級遊艇

熱門新聞

線上物流龍頭Clipper創辦人帕金。(取自Clipper官網www.clippergroup.co.uk/)

魚販之子16歲輟學、開卡車起家 去年財富增6千萬

2021-11-18 17:34
連鎖速食店賽百味Subway創辦人之一巴克18日辭世，享耆壽90歲。（取自Subway）

「千元創業到全球4萬據點」Subway創辦人巴克90歲辭世

2021-11-21 21:27
倩華／圖

老媽的傷心事

2021-11-21 02:02
黛安／圖

我是他的記憶

2021-11-23 02:02

生死一瞬間

2021-11-19 02:00
台北光點曾經是美國的「駐台北領事館」，目前由台灣電影文化協會經營，以發揚電影藝術為主。（本報系資料照片）

過境北門（上）

2021-11-20 02:02

超人氣

更多 >
洛杉磯Nordstrom商場又遭團夥搶劫 歹徒首用化學噴霧

洛杉磯Nordstrom商場又遭團夥搶劫 歹徒首用化學噴霧
誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料 黛妃先出牆 小王離奇身亡

誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料 黛妃先出牆 小王離奇身亡
不雅視頻惹禍？四川24歲網紅遭丈夫分屍 藏冰箱一周

不雅視頻惹禍？四川24歲網紅遭丈夫分屍 藏冰箱一周
鼓勵民眾打疫苗 佛奇改口：補強針擬列「完全接種」

鼓勵民眾打疫苗 佛奇改口：補強針擬列「完全接種」
北加巴洛阿圖精品店遭數十人破窗 警迅速反應圍捕

北加巴洛阿圖精品店遭數十人破窗 警迅速反應圍捕