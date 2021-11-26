他是那種宛如小頑童直接進入中年的男人，永遠長不大的模樣。幾乎所有人都認為他好命，娶得既貌美又能幹的嬌妻，為他打點一切生活所需，讓他逍遙過活，他卻是有苦自己知。

他已不記得從何時開始，老婆那長髮飛拂著的撩人神態已不再復見，他看見的是她橫眉怒目的吆喝。以前的秀氣逼人而來嘛，如今只變成了處處的咄咄逼人，讓他透不過氣。天仙多見亦常人，卸下妝的女人臉龐，大抵都是大同小異吧，他想。

他憋著憤懣，已經百分百依老婆的意願行事了，何解她仍老是不滿？

她說豬腩肉無益不能吃，他不吃；她說甜品令他肥要戒掉，他戒了；她說他的豬朋狗友對他有壞影響，他已聽話良久沒有跟他們踢波打邊爐了；她說他的母親很煩，時常催促他們生B，他也減少回家探母親了。餘下的時間，他惟有乖乖地熬在家裏打機、睇電視、喝啤酒，卻換來老婆的埋怨：「佢呢個人就係識賴喺度飲啤酒！」

那次在街上碰到公司同事，老婆其後問長問短，最後嗆出了一句難聽話：「人哋同你同期嘅，點解老闆升佢唔升你？咪因為你廢囉！」他最討厭老婆參加甚麼舊同學聚會，因為每次她回來後，他必會遭殃：「人哋老公買咗間獨立屋送俾老婆呀！」

這晚，老婆突然一臉凝重地遞給他一份文件：「快啲簽咗佢，我唔想再同你浪費多十年！」他有句話差點兒吐出：「哼！大家咁話啦！」