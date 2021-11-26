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蕭邦與波蘭

〈六合飛翔〉岑逸飛

有「鋼琴詩人」之稱的蕭邦，是歷史上最具影響力和最受歡迎的鋼琴作曲家之一，逝世已有172年(1849年10月17日離世)，不過其真實出生日期仍有爭議，根據拉丁文出生文獻(出生證明和教堂受洗紀錄)記載為2月22日，但他的父母和家人都以3月1日為其出生日期，而音樂史學界的考證，傾向是3月1日。

對於蕭邦作品，筆者最喜愛他的升C小調幻想即興曲。「即興曲」一詞，一般指作曲家一時靈感之作。不過這首即興曲在蕭邦在生時不曾面世，是他去世後才從樂譜夾發現，據說作品中段與波希米亞一位作曲家的作品驚人相似，所以蕭邦沒有發表。蕭邦死後，其弟子將此即興曲加上「幻想」二字，當作蕭邦遺作問世。 

港人對此一幻想即興曲不會陌生，因為2001年時，蕭邦國際鋼琴大賽冠軍得主李雲迪，為香港流動電話網絡拍攝廣告時演奏此曲，旋即成為香港熱門金曲之一。筆者也見過不少人以此旋律下載為電話鈴聲，可惜部分下載者沒聽過蕭邦大名，這也許是香港的文化特色。

筆者年少時曾習鋼琴，但對蕭邦的認識，則始自童年時跟隨父母去看講述蕭邦的電影「一曲難忘」(A Song To Remember)，開場時街景下著滂沱大雨，11歲的蕭邦正在室內練習莫扎特的C大調第十五號鋼琴奏鳴曲，至今印象難忘。此片令人感染到蕭邦對故國波蘭的熱愛。

蕭邦18101年生於波蘭華沙近郊小鎮澤拉左瓦‧沃拉村，父親是法國人，從事教師工作，母親是波蘭沒落貴族後裔。蕭邦在世時的波蘭正經歷列強侵略和瓜分，波蘭人民多次革命都沒有成功。蕭邦在年僅20歲時就離開家鄉，移居巴黎，再也沒有重返，但他並沒有忘記波蘭。

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