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靠2招減掉9公斤

〈每日驚艷〉張宏

快到年尾，陸續與很多很久不見的朋友見面，齊齊吃飯聚舊。以往經常在zoom上相見，久未見到真人的同事A君，一見之下，整個人清減了很多，起碼瘦了兩個碼，他自豪地說︰「我最近減了9公斤。」

這個成績令同枱吃飯的人馬上注目，請教他的減肥心得。

人到中年，想減肥又不想傷身，想健康又不想辛苦，A君這位專業人士十分享計畫。他的第一項規則是跑步，每星期必定跑步兩次，每次起碼一小時，「通常跑一天、休息一天，讓身體回復狀態，就可以持續下去。」

跑步之外，當然要控制飲食，我們一邊吃點心，他一邊分享飲食方法，其實非常老生常談，人人都明白。「減肥不可只靠做運動，必須雙管齊下，控制飲食才有效，所以我現在一直戒口。盡量不吃澱粉食物，減少甜食，以免吸收太多熱量，前功盡廢」。

就是用這兩條簡單減肥鐵則，他在疫情期間堅持不懈，定期跑步，已經立竿見影，整個人瀟灑了很多。減肥成功之後，反而可以放心吃喝，只見他肥雞、炒飯、甜品照吃，整碗紅豆沙全部喝光。

A君笑著說︰「做運動的好處是強化身體肌肉，自動消耗更多熱量，現在偶爾也會放肆一下，開懷享受美食。」

疫情 肌肉 美食

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