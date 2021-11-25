她跟丈夫結婚十載，對於這個男人的評價，她只能給予一個字「廢」。

他懶惰，回家甚麼忙都不會幫，只會一屁股坐在梳化上喝啤酒、看電視。他賴皮，明明是錯了，卻每次都巧妙岔開話題，從來不肯積極面對核心問題。他沒上進心，她最難忍受他一副自得其樂的德性，彷彿極度滿足於現狀。

她已幾乎忘記當初為何會嫁他，她選他是因為被他的外貌吸引吧，她滿以為這個器宇軒昂的人，會從此為她扛起半邊天，沒料到結婚後，一家大小事項都是她獨自扛，丈夫愛理不理。

她看上他，是因為看準他在大機構服務，晉升機會高。沒料到十年來他幾乎是原地踏步，老闆升他身邊的同事卻不升他，除了是因為他「廢」之外，她想不到其他理由。

她當初喜歡他，是因為他為人友善隨和，對她細心呵護。婚後才漸漸發現，他不僅對她好，更是一視同仁對所有人都這麼好。他在公司人緣極佳，是因為他不具殺傷力，可有可無，人家才不會浪費彈藥來對付他。

那次她參加老同學聚會，回家時同住大埔區的同事主動送她一程，當她得悉老同學家住獨立屋時，她崩潰了。

當她步入自己的600呎家時，赫然發現丈夫在看「四仔」(色情片)，她已記不起他有多久沒碰她，悲從中來的一剎那，她從抽屜取出離婚文件猛然擲向他！

沒料到這夜丈夫居然還倒頭大睡，並不停發出像豬吼叫般的鼾聲。