提起唐樓和老火湯，我十分懷念香港 。

當年，初抵香港，我在紅磡高山道租住唐樓三樓一間房間，月租150港元。

房間的間隔很簡單，就那麼薄薄的、像屏風的一層板，高過頭的地方約20多寸，有一片可透光不透明的磨砂玻璃，再上去就沒間隔了，如果站到床上是可以看到隔壁的。這種房間很通透，講話都聽得到，幾乎沒有什麼隱私 。

包租婆是個婆婆，不過大家都稱她「阿嬸」。「阿嬸」住前房，我住她隔壁。此外，後邊還有兩間，在我後面，一個女房客住一間，她的後邊是一間大一點、住著一家三口，一對年輕夫婦和一個小孩。最後邊有竈間，方便煮食。再來就是一間很小的浴室和廁所。我如此累贅地描述，是因為有故事，放到後邊講。

那時候還沒有紅磡火車站和地鐵 ，我是從紅磡走去天星碼頭過海去中環上班的。我在一家廣告公司上班，朝九晚五，每天回來就倒在尼龍床上休息一陣，最開心的是往往有一碗湯喝。那是包租婆客氣，也許憐憫，常常把一碗湯放在我門口的凳子上，喝了好舒服。開始不懂，我只洗了碗還給她。後來我跟別人說起，人家批評我，教我應該放個「利市」到碗裡才對。我照著做，這湯就更是常常有，甚至不中斷。我也才知道，這叫老火湯，非常滋補，降火補氣、健脾潤肺、明目強腎、延年益壽，非常健康。老火湯，是「阿嬸」很認真、很專注，每天花很長時間，好幾個鐘頭熬出來的。

我以前當然喝過很多湯，但我從上海去香港，喝阿嬸這種老火湯那真正是頭一回。我住那裡一年多，最難忘就是老火湯，有西洋菜煲雞和豬肉的，特別鮮美，有響螺、生魚或鯽魚的，很可口，有用花生米、黃花菜、蘿蔔、冬瓜或菜乾煲的，有加水果、山藥或蜜棗的，說也說不完。阿嬸讓我喝湯，我練就了喝一口就知道湯裡有沒有加水，也養成了我一輩子都喜歡喝湯的習慣。

喝湯可說是香港人愛好的標誌之一。在香港，飯店菜單上大多都有湯品可點，甚至有賣湯專門店，例如「阿二靚湯」。誰知「阿二」啥意思嗎？我曾吃飯閒聊時對女友說我想去喝「阿二靚湯」，她重重錘我一拳說「你想死」。啊，明白了，我想也許「小三」一詞就是從這裡衍生的吧？！

住在唐樓裡，大家很容易熟悉，因為每天都聽得到彼此講話，從認識到做朋友是自然而然的事。我隔壁的女孩是售貨員，他隔壁的男子是開14人座的小巴司機，他們熟了就常常一起回家，也許順路互載一程，小巴司機並不以為有什麼，可是他的太太就不以為然，兩人常常為此事吵嘴。

那位司機有時候脾氣好，最多回兩句，有時不知為何會大聲吼起來，弄得全樓人都不安，害得那女孩也在房裡嗚嗚哭起來。不過，不知誰出面調解，後來大家又和好如初了。司機很高興，他老婆做了幾個菜，他買了一瓶人頭馬白蘭地，還請我喝一盅呢。

有一天，「阿嬸」大聲對我說，香港大學專人送來一封信給我，問我是不是香港大學要請我？其實，是叫我去面談的，雖然篩選到兩個人，結果我並沒被錄用。有些不好意思，我後來換了工作就搬走了，但是，香港唐樓和老火湯在我一生中留下很愉悅的回憶。