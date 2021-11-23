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小孩病了

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

小時候，我時常渴望生病。

當正值口中一片乾渴時，媽媽會捧上一碗熱騰騰的黑色液體，囑我把它喝光。初時還以為是什麼苦茶吧，一臉苦兮兮地勉強喝上一口，誰知味道竟然是甜甜的棒極了，原來那是添了兩片薑的滾熱可樂呢。

真的摸不著頭腦，何解媽媽會慣說常多喝冰冷東西會生病，但當真是生病了，把原來冷的煲滾，即可以治病，那是基於什麼原理？

我也不去管了，反正病了會獲得一連串的款待，逐一享受吧！

媽媽說我病了胃口欠佳，會特別為我煮一碗沙河粉，滑脫脫的真好味，弟弟在旁嚷著他也有病呢，給媽媽狠罵。若然病仍持續，媽媽有時會細心地餵我吃粥，魚片粥真甜，這回就連姊姊也投訴媽媽偏心了。

病了，媽媽會輕易被我獨占。晚上我只要俯臥床上，媽媽會在那些燒熱的厚薑片塗上萬金油，然後輕輕地往我的背上擦，那是一種極度舒適的難忘感覺。

生病了可放假兩天毋須上學，又可獲得厚待，太划算了，不過卻切勿病得太重而失控。那次我患麻疹發高燒，全身燙熱癱軟，臥床近一個月，連水也沒力氣喝。隱約聽到媽媽在跟人說什麼怕「養不大」，那年代不足為奇。模糊中，看見媽媽一臉溫柔地替我抹汗。

幸好我熬過了那次大病，家裡一切迅速回復正常，媽媽如常凶巴巴地吼過來：「你哋再唔快啲過嚟食飯，我就倒晒佢（倒掉它們）！」

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