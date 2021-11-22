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大S離婚汪小菲 婆婆張蘭開直播：可憐我兒子

線上線下一條龍

〈每日驚艷〉張宏

早前非常繁忙，與深圳同事一同舉辦兩地論壇，橫跨兩個城市的典禮場館，五個城市的直播點，簽署七項合作協議，兩文三語的主持人，現場與網上觀眾並存，同事們做到一頭煙，幸好效果十分理想，亦令我大開眼界。

學到的最重要一課就是彩排。想一想，簽署嘉賓有的親臨香港、深圳，有的在東莞、上海網上參加，連同其他現場嘉賓共有近100人，如何在連續簽署七項協議時，令現場及網上觀眾看得暢順？

於是由基本做起，找出所有人名、工作職銜，再按照他們身處何地、真人或上網，再決定由深圳、香港的哪一位司儀邀請上台。拍攝人員將畫面分割成不同部分，電腦人員控制所有直播網路，禮儀小姐知道誰在何地，請誰上台。觀眾眼中半小時的流程，事前經過了四次兩地彩排，夜以繼日的修訂，方能暢順完成。

學到的另一課，就是「線上線下一條龍」。如何令現場與網上參加者一同投入？

大會不但有網站，同時也有微訊小程序，出席者登記後，手機提供豐富的論壇資料，定時發出提示。現場觀眾看到的畫面，手機即時直播，完成後可即時重溫。從網站到手機，從現場到網上，任何地點的人都看得流暢，有了新思維，大家走進一條龍的新時代。

手機 香港

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