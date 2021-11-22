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勇力與勇德

〈六合飛翔〉岑逸飛

「勇」有小勇，有大勇。小勇與大勇出自《孟子•梁惠王章句下》。小勇就是匹夫之勇。這種匹夫之勇是血氣之怒，動輒以性命相拚，而不是講理義。從效果來說，小勇敵一人，大勇安天下。

孟子論「大勇」是承繼孔子，孔子論「勇」連繫「義」。孔子承認他的學生子路較勇敢，但也教導他有勇有義，沒有是非觀念的「勇」不足取，見利忘義或「見義不為」，都談不上真正的「勇」。

「義」或可解釋為「事理當然」，即當知道此事該去做而沒去做，就稱不上「勇」。

另外孔子又曾多次將勇與「智」和「仁」相提並論，所謂「仁者不憂，智者不惑，勇者不懼」（《論語﹒憲問》）。這是孔子認為君子應具備的三種品質。有仁德者能寬厚待人，無所憂慮；有智慧者能明辨是非，不會迷惑；有勇氣者能臨難不驚，無所畏懼。

但孔子又說：「仁者必有勇，勇者不必有仁」。這句話表達了「仁」與「勇」的關係。仁一定包含勇，而勇未必能做到仁，勇與仁的關係明顯，勇是建立在仁德基礎上。見義勇為的人，先有仁心，然後去做。

至於孟子論勇，則有勇力、勇氣與勇德之分。「勇德」為貴，「勇氣」次之，「勇力」為輕。講勇力，儒家有六藝，禮、樂、射、御、書、數，其中「射」指射箭技術，「御」指駕車技能，都是武略，用於戰場，需要勇力。孔子身材魁梧，很有勇力，力能搏牛是一明證。

「勇」絕不單憑勇力，還要具有勇氣。先秦諸子，墨家多勇士，除了勇力更有勇氣，他們除「力」之外兼有「心」，有勇有謀。但最高境界是勇德，那是在仁愛信念驅使下，所體現的一種無所畏懼的行為及精神。

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