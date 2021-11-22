小兒子念小學時，有次回家跟我說：「今日俊俊專登要我睇佢嘅飯盒，裡面有鮑魚。」我們不約而同地搖搖頭，相對而笑。

為何我和兒子會有這樣的反應？那就該從兩天前說起了。那個晚上，我們家的飯桌上確實是有鮑魚，只不過是偶爾會將較便宜的罐頭鮑魚，切片炒西蘭花而已。而翌日早上，我將剩下的兩片鮑魚隨意混進兒子帶去學校的便當裡，沒想過會引起麻煩。

午飯時，兒子如常安靜地進食，其實他根本沒太在意便當的內容，誰知坐在他身旁的俊俊，卻有極誇張的反應，他整個人彈起，使勁地指著兒子的食物發問：「點解你會有鮑魚㗎？」兒子語塞，不懂回應。

根據推斷，俊俊是心裡不爽，於是回家跟媽媽要求：「我同學飯盒有鮑魚，我都要有！」

其實，這已不是首次發生了，班裡曾有同學穿著限量版球鞋，俊俊嚷著說不公平，為何他沒有。未幾，他也穿了一雙限量版球鞋去學校，神氣地到處炫耀。

我不清楚人家是如何教導孩子的，我也管不著，只能用心管好自己的孩子。若然，孩子回家說某某有什麼什麼，他也一定要擁有的話，我是百分百肯定不會答應的。

我教育 孩子做人要有定力，對自己要有信心，人家有，是人家的事，我們切勿跌進「人有我有」的無止境追逐裡。我教導孩子切勿妒忌較優的，也絕不要看扁較弱的。

人家是否喜歡跟你做朋友，是基於你有否具備個人魅力，並非取決於那兩片鮑魚呢。