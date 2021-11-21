電影 《梅艷芳》終於上映了，一股懷念之情溢滿胸中。

其實，我絲毫不介意誰來演梅艷芳，亦絕不會嚴厲去忖量她演得像不像。反正梅艷芳是世上獨一無二的，即使找到跟她相貌有幾分相似的，世上也沒可能有第二個擁有像她氣質的人。王丹妮已經盡力了，我們是明白事理的，心裡倒是無限感激。

衷心感謝電影《梅艷芳》的導演 兼編劇梁樂民，還有台前幕後的製作團隊，讓我們一眾Anita的粉絲，能集體回味一代巨星的風采。更可憑電影跟年輕人口述見證：「我哋香港 80年代曾有這位歌后梅艷芳。」

心中良久有個疙瘩，總不明白為何梅艷芳的粉絲，老是不如張國榮和陳百強的積極，這樣蹉跎下去，世人會把她淡忘嗎？電影來得真好。

我們這輩80年代的電台DJ是多麼的幸運啊，能經常近距離接觸一顆顆巨星。真的記不起當年共有多少次訪問梅艷芳，但清楚記得我們每次都談得很投契。

我們那個年代很單純，不存在什麼複雜關係，只是兩個同樣是20來歲的女生暢談心事而已，我們當然也有談愛情。我時常取笑她：「你呢個人呀，戀愛大過天，你毋須講，行入嚟你塊面發光嘅，我就知道你有拖拍了。」她笑得前仰後合。

很可惜，一代巨星臨終病榻時，仍等不到那個可付託的男人。也許，梅艷芳是注定嫁給香港樂壇的。

Anita，衷心感謝妳讓我們的80年代更精采。