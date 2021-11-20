每次聽到有人說：「倫敦 無啖好食！」我會嘰咕笑起來，想扮老天真地問：「其實你總共試食過幾多間，先會有咁嘅結論？」

單是米其林餐廳，倫敦有超過60間，每星期試食一間都要花上超過一年。明白的，相信立即會有朋友對甚麼米其林嗤之以鼻吧，事實上，不合米其林規格，但食物水準卻是頂呱呱的食肆，倫敦有數之不盡。既然大家都是處於盲人摸象的狀態，倒不如保持開明的態度吧。

我時常到處問朋友有甚麼好介紹，而自己碰上吃過難忘的，又定會公諸同好。以下有幾間食肆的signature dish，是我樂於推薦的。

距離Liverpool Street車站大概五分鐘，位於Spital Square的Galvin La Chapelle，是我久不久就會想光顧的，就是被那招牌菜蟹肉千層麵深深吸引，Dorset來的蟹太甜美了。

每次到Chiswick的La Trompette，都必會一嘗那味cured black bream，五彩繽紛的時令蔬菜 底下，藏滿了生魚片，還有中間穿插的漂亮刨冰，含在嘴裡是鮮、甜、爽、酸、凍的混合魔法表演。

位於Covent Garden的老牌法國餐廳Mon Plaisir的食物水準雖屬普通，但那傳統洋葱湯依然是我吃過最出色的，軟綿綿的大嚿(大塊)芝士含在嘴裡，是一種放任的快樂。

近日，我的新寵是位於Belvedere Road的Hannah日本 餐廳，主廚的每道菜都給我無限驚喜。但當突然想吃高質粵式點心嘛，唐人街的「金龍軒」是我會直接前往的，排隊也無妨。