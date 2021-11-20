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大貓失蹤記

〈每日驚艷〉張宏

家有兩貓，一大一小，常常在家追逐玩耍。有一天，大貓失蹤了。

「我們從早上出門前到下午買餸(菜)回家，都只見到小貓，找不到大貓。在家遍尋不獲，你見過牠嗎？」充滿愛心的工人姐姐忽然打電話來問。

「今早似乎見過大貓，還跑進我房間搗亂，難道家人出門時，牠偷偷從旁跑出去了？」我回答，但工作繁忙，要她再找一找。

晚上回家，看到工人姐姐抱著嚇得魂不附體的大貓，原來牠竟然被我「禁錮」了大半天。

此時忽然想起，早上起床後，打開落地衣櫃，打算拿出上班衣服，大貓一見有未去過的角落，馬上從腳邊溜進去，躲進疊好的衣服堆。牠舒服地踡曲盤踞於柔軟的衣服堆，不肯出來。我正沉思工作，打算拿了桌上的文件回頭把牠抓出來，不料一轉身拿文件就心不在焉，渾然忘了大貓，「砰」一聲關上衣櫃，匆匆出門。

工人姐姐本也不覺，下午買餸回家後，貓蹤杳然。她開始慌張，找遍全屋再往樓下找尋也無所獲。到了傍晚，竟然在我房中聽到微弱的貓叫聲，再仔細找尋，終於從衣櫃救出嚇得發呆的大貓。

我對大貓視而不見，把牠禁錮了大半天，感到很內疚。牠卻毫不害怕，幾天之後，我打開衣櫃，牠又一個箭步跑進去，享受柔軟的新地盤。

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