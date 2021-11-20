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不一樣的發電廠

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

發電廠位置偏遠，一向予人沉悶而神祕的印象。早前公司的新燃氣發電機組D1舉行開幕禮，就打破不少嘉賓對發電廠的傳統觀感。

新機組的外形非常「乾淨醒神」，灰藍色調牆身配以寬闊透亮的玻璃幕牆，透過反射映照出藍天白雲，形成另類「天空之鏡」。加上牆身的綠化植物、機組旁大片綠意盎然的草地，儼如一座充滿藝術氣息的美術館。有嘉賓笑言猶如置身久違了的海外旅遊景點，紛紛取出手機打卡，當去了一趟旅行。

公司相隔十多年，再有新發電機組投產，無論外在建築特色或內部設備採用的先進技術，都突破了龍鼓灘發電廠原有的其他8台天然氣發電機組。D1機組投入運作後，天然氣發電比例由2019年少於30%，提高至去年約50%，預計每年減少約100萬噸碳排放，相等於種植4200萬棵樹。

D1機組更獲得香港綠色建築議會「綠建環評」最高級別的暫定鉑金級認證，真正做到裡裡外外都低碳環保。

行政長官上月發表施政報告，為香港2050年前實現碳中和定出路線圖。正如公司主席米高嘉道理爵士在典禮上表示，決心與特區政府及全球世界各地共同應對氣候變化的挑戰。D1機組不僅標誌電力公司進一步增加低碳發電，亦是支持香港實踐能源轉型的重要新里程。

除了電力公司的減碳策略，更重要是社會全方位配合。期盼各界攜手合作，在日常生活中減少碳足跡，我相信一定可以令天空更加藍。

香港 天然氣 減碳

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