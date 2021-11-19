時代改變，我們有更多的美食 體會，但最令人印象深刻的，其實是習慣的食材，例如臘腸。

每逢冬天，大排檔外擺滿冒著熱氣的瓦煲仔，師傅拿著毛巾揭開煲蓋，放入不同的食材，可以是滑雞、排骨、牛肉，但最重要的是臘腸；甘香的油脂滲透入白飯裡，是一份熟悉的滋味。

要為老味道賣廣告，比新產品難。最快構想到的，可以找個束孖辮的小女孩，穿著厚厚的毛衣，與家人的晚餐上，吃一塊臘腸，然後振臂一呼：「好味道」，結尾再加句「家的溫暖」之類，這樣的廣告能夠突出家庭味，但很陳腔濫調，基本上不會讓觀眾留下記憶。

榮華臘腸今年以卡通人物麥兜做主角，以「最美好的自己」為主題，廣告裡的麥兜，不再是可愛的胖小孩，而是營營役役的成年人，為了尋找理想，毅然辭職，然後務農、滑水，練出六塊腹肌，偶然遇上了另一半，一同去旅行，手牽手登上高聳的雪山，躺在雪地上含情脈脈對望，突然鏡頭一轉，本來身穿紅衣的兩人，變了兩條在白飯上的臘腸。

這廣告摧毁了人們的童年玩伴，無論麥兜怎樣人格化，到頭來牠還不過是一頭豬，成為了人們食材。

事實上，在農場裡的動物，從來沒有一隻是壽終正寢的，人們的肚子會是牠們的歸宿，我們會認為毛茸茸的黃色小雞很可愛，同時會為外脆內軟的炸雞髀垂涎三尺。動物和食物本來是一體兩面，但在商業包裝下，使我們看不見食物本來的面目，才會對麥兜成了臘腸感到厭惡。

話說回來，在真正世界，麥兜也沒有做臘腸的資格，製造臘腸，一般會用母豬肉，公豬肉會有種特殊味道，結締組織也過多、脂肪分布不平均，而且肉質粗糙偏硬，故此不會被用來作加工食物。

其次做臘腸的材料，通常是油脂多的豬腩位，要是太多瘦肉，做出來的口感會較硬，所以作為一頭豬，「最美好的自己」不是練出腹肌，而是減少活動，在農舍裡飽食終日，養出油花四溢的肚腩才對。

說回這個廣告，臘腸配白飯的滋味，已經不用多說；家的味道又是陳腔濫調，老店索性改為以黑色幽默，帶出了豬的宿命，以低成本換來大量的回響，大家一邊嘲笑廣告的時候，一邊等待滋滋作響的臘腸煲仔飯，這正是廣告成功的地方。