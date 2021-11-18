2016年我和老伴去三亞越冬，繞行香港 拜會在港同學。

原來對香港和旅社情況一知半解，只是對「旺角」的名字還算熟悉。不忍打擾年逾古稀的同學們為我們預訂住所，買好車票後，就自己上網搜索旺角附近的旅社，搜到的第一家設置於彌敦道（Nathan Road）平安大樓裡，連同贈送多住一天的費用一起計算，平均每天390港元，入住時付款，免收預定費。我看了一下房間的照片，覺得還可以，於是按下了確定鍵。

從旺角下火車打的直接到了彌敦道平安大樓門口，進樓乘電梯直達11層，找到旅社接待室的小房間，辦了入住手續，服務員把我們帶進住室後離開了。

進門右側拐角處是一張雙人床，三面半靠牆沒有窗子，床邊只能坐一人，雙肩背包放在床上，其他小物件沒地方放，脫下外衣也沒地方掛，僅打開一只旅行箱，就占滿了室內全部地面，活動十分不便；床的對面是只能容下一個人的衛生間。

我感覺在這裡住六、七天很難堅持，於是返回接待室，找服務員述說了感受，她說外衣可以掛在公用小廳裡。進門時，並沒有注意外邊還有一個很不起眼的小廳，旁邊還有其他客房。無奈，我讓她給我換房間，她把我帶回接待室。

辦手續的是個馬來籍的打工者，不會講漢語，但能聽懂我的意思，他表示沒有其他房間。在我堅持下，他用電話請示女老闆怎麼辦。女老闆來了，對我說每天加40港元可以搬到樓下住。原來這座樓裡，有諸如私人診所等好多家單位，在其他樓層，還有這家旅社的客房。

她帶我看了新房間，室內有兩張很窄的靠牆單人床，兩床之間，僅能容納一人站立活動。衛生間也很狹窄，如果洗澡都無法展開雙臂，小小的洗臉池上，沒有放洗漱用具的地方。

不管怎麼說，比樓上那個房間還是方便了不少，於是我們搬到了每天430元的這個小房間；如果在內地每天400多港元的房間應該星級店了。

女老闆對我說，房間就是睡覺休息的地方，不是會客的場所。的確，一周内先後有幾個同學來看望我們，站在小房間裡，沒說上幾句話，就到外面去活動了。

早就聽說寸土寸金的香港住房很緊張，房間狹窄、費用高昂，也只是個印象而已，通過這次旅行深深感受到了，而且牢牢刻印在心底。

從網上了解到還有些市民住「鴿子籠」房（並沒有親眼見過），如果真像網上的畫面那樣，我們住的小房間比鴿子籠房不知要寬綽多少倍。

有人跟我說過，香港的一般人家，通常不會在家裡接待客人，這與內地習慣顯然不同，內地人認為只有把客人請到家裡，才表示最真摯的歡迎。

後來接到隨訪郵件，詢問對旅社有什麼看法，是否會推薦給朋友。我如實回答：房間面積太過狹小，住一兩天方可，時間長些不會推薦。