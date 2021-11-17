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倫敦狐狸

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

對於新搬來倫敦的朋友，我時常會故作神秘的問：「你在街上碰過了嗎？」「碰到什麼？」「狐——狸！」對方會瞪大了眼，一臉詫異。

雖然常識告訴我們，狐狸這種動物愛棲息於森林、草原、丘陵或土穴等，但不明所以，倫敦的民居街道，卻不難碰上狐狸，尤其是夜間。

有次黃昏時份，我和小狗在家居附近的公園散步，牠突然發了狂似的對準草叢深處猛吠，就於電光火石間，有頭動物快速閃出，然後跑到較遠的草叢去，小狗欲追，幸好被我拉緊。

從後看，初時以為那是一頭流浪狗，再仔細看個清楚，牠的嘴部較尖，拖着大尾巴的毛鬆鬆的，行動快速……天！那是徹頭徹尾的一頭狐狸啊！那是我人生首趟與狐狸有這麼近的接觸。

後來見多了，不足為怪。深夜上床前，我習慣往窗外看，靜心欣賞夜景，我不敢肯定那是否先前碰見過的，只見那頭狐狸在街上快速來回跑，是在尋覓食物嗎？

有次不僅碰上一頭，是三頭！一大兩小看來是媽媽帶着孩子出來覓食吧！牠們保持一段距離地尾隨着我和小狗，途中媽媽對孩子發出聲響，像是在教導牠們甚麼似的。我打着哆嗦，抱起小狗直接跑回家去。

倫敦市民普遍不討厭狐狸，因為牠們是老鼠的宿敵。但愛貓主人則會較為擔憂，因為偶爾會有家貓被闖入花園的狐狸殺害呢！

倫敦

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