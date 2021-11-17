金秋十一月，是香港 最好的季節，不冷不熱，不悶不溼，天藍海藍，晴空萬里，花開滿城。往年的此時，正是赴港遊客爆滿維多利亞港的高峰期，只可惜因疫情 未散及種種原因，今年不同往年了。不過香港港花紫荊花照樣盛開，在香港街頭，抬頭看，湛藍背景的天空，盛開滿樹的紫荊花，便是一幅美不勝收的圖畫。這令港人還是有一絲安慰。

紫荊花在港人心目中無疑占有重要地位，它不僅被選為現在港區旗幟圖案，更在上世紀六十年代就被定為港花了。它之被選為港花，確實契合了港人的個性與追求。

紫荊花，花瓣分裂，但是底端卻連在一起，就像是一家人一樣，兄弟長大成婚，各自成家有家室，可能不常在一起，但是畢竟是父母與兒女，兄與弟一樣，根系相連，一直有著深厚的感情。這不正象徵親情、兄弟合睦，天倫之樂，家業興旺？再者，紫荊花花期長，堅忍不屈，即使颳風，花瓣也不易被風吹落，這不就如港人經歷過幾百年的風風雨雨，追求自由美好的生活一直未敢歇腳一樣？

在資訊空前發達的當今環境下，港人緊隨世界潮流，對抗疫情及社會的動盪，不屈不撓，即使經歷痛苦，分離，依然不放棄理想，不放棄追求。這正是我親歷這些年香港的社會追求和變化，今時看見盛開的紫荊花時想到的。

世界正在重置，人類正在尋找新的出路，遊金紫荊廣場，凝視廣場中那一朵金紫荊花雕塑 ，百感交集。有親切感，也有一些傷感，如此複雜的情感，於我在往年沒有的，雖然我幾乎每年都會在那裡看看，走走。