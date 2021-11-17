我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中關稅戰讓步？美重新豁免太陽能模組關稅 還可退稅

彭帥在哪裡？大坂直美加入聲援 直嗆審查不OK

紫荊花

〈太平山下〉潘健生

金秋十一月，是香港最好的季節，不冷不熱，不悶不溼，天藍海藍，晴空萬里，花開滿城。往年的此時，正是赴港遊客爆滿維多利亞港的高峰期，只可惜因疫情未散及種種原因，今年不同往年了。不過香港港花紫荊花照樣盛開，在香港街頭，抬頭看，湛藍背景的天空，盛開滿樹的紫荊花，便是一幅美不勝收的圖畫。這令港人還是有一絲安慰。

紫荊花在港人心目中無疑占有重要地位，它不僅被選為現在港區旗幟圖案，更在上世紀六十年代就被定為港花了。它之被選為港花，確實契合了港人的個性與追求。

紫荊花，花瓣分裂，但是底端卻連在一起，就像是一家人一樣，兄弟長大成婚，各自成家有家室，可能不常在一起，但是畢竟是父母與兒女，兄與弟一樣，根系相連，一直有著深厚的感情。這不正象徵親情、兄弟合睦，天倫之樂，家業興旺？再者，紫荊花花期長，堅忍不屈，即使颳風，花瓣也不易被風吹落，這不就如港人經歷過幾百年的風風雨雨，追求自由美好的生活一直未敢歇腳一樣？

在資訊空前發達的當今環境下，港人緊隨世界潮流，對抗疫情及社會的動盪，不屈不撓，即使經歷痛苦，分離，依然不放棄理想，不放棄追求。這正是我親歷這些年香港的社會追求和變化，今時看見盛開的紫荊花時想到的。

世界正在重置，人類正在尋找新的出路，遊金紫荊廣場，凝視廣場中那一朵金紫荊花雕塑，百感交集。有親切感，也有一些傷感，如此複雜的情感，於我在往年沒有的，雖然我幾乎每年都會在那裡看看，走走。

香港 疫情 雕塑

上一則

克莉絲汀史都華精準詮釋黛妃 絕美禮服增添看點

下一則

小鳥的遷徙

延伸閱讀

曾志偉任TVB高管 喚劉德華、周星馳回巢

曾志偉任TVB高管 喚劉德華、周星馳回巢
科大史維、港大郭位2校長求去 港終結台人掌大學

科大史維、港大郭位2校長求去 港終結台人掌大學
港公營中小學聘教師 須通過基本法測試

港公營中小學聘教師 須通過基本法測試
好康報您知／香港好運來超市（HK Good Fortune Supermarket）

好康報您知／香港好運來超市（HK Good Fortune Supermarket）

熱門新聞

天主教靈醫會醫療財團法人澎湖惠民醫院董事乾國乾修士。(圖：韓國乾提供)

一張機票生根澎湖 韓國乾樂當全年無休救火隊

2021-11-13 06:00
中華民國外交部前部長歐鴻鍊日前病逝，享壽八十一歲。（本報資料照片）

《老照片說故事》懷念妹夫歐鴻鍊

2021-11-15 02:00

妻子的委屈

2021-11-12 02:01
賈柯梅蒂的「鼻子」以7840萬美元成交，得標者為亞洲藏家，為藝術家締造最高價紀錄。(圖:蘇富比提供)

房產大亨麥克羅威離婚 藝術品拍賣6.7億元破紀錄

2021-11-16 04:25
黛安∕圖

改變一生的出走

2021-11-13 02:02

這是誰的錯？

2021-11-11 02:02

超人氣

更多 >
百萬裝潢被拆成毛胚 工人「走錯門了」女屋主傻眼

百萬裝潢被拆成毛胚 工人「走錯門了」女屋主傻眼
拜習會甫落幕 華郵：美將宣布外交抵制北京冬奧

拜習會甫落幕 華郵：美將宣布外交抵制北京冬奧
吳弭宣誓就任 成為波士頓首位有色人種、女性市長

吳弭宣誓就任 成為波士頓首位有色人種、女性市長
舊金山灣區房市 出現「甜甜圈效應」

舊金山灣區房市 出現「甜甜圈效應」
拜習線上會談後 白宮發布聲明全文看這裡

拜習線上會談後 白宮發布聲明全文看這裡