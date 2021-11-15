港英高官有半途轉業的，一個華麗轉身，另闢人生路。香港 名人陳欣健和陳志雲就是榜樣。

陳欣健時任皇家 香港警隊警司，任內不畏惡人悍匪，身先士卒屢破奇案，創造由總督察晉升至警司時間最短的紀錄。

最為人津津樂道的是1974年他任指揮官破解寶生銀行擄人質械劫案。匪徒單槍匹馬闖入正落閘關門設在上海街的寶生銀行作案，職員暗中按動警鐘報警，只隔一條彌敦道的旺角警署幾分鐘內派警員趕到，劫匪拉下大閘扣押11位男女銀行職員。

警方到場後不知匪徒人數，又聽到銀行內開了一槍，不敢貿然衝入。匪徒曾與記者通電話，要求警方為他準備一輛逃生私家車（警方確有派車，但因看熱鬧市民堵路，汽車無法進入現場）。

案發於下午5時，拖至第二天上午11時，才有職員趁劫匪疲倦，一擁而上將其制伏，警員在職員引導下生擒劫匪。發現匪徒只一人，但有一把真槍及38發子彈。

指揮官陳欣健在敵情不明、匪徒又持有武器情況下，冷靜地拖延時間，等候最佳時機，才成功入內抓人。警方沒開火，避免了傷亡。

案發過程，無缐電視新聞部一直通宵現場轉播，全港巿民聚焦關注。

陳欣健事後接受媒體現場採訪，他言詞流暢，條理分明，且相貌不凡，有男子漢氣概，給市民留下深刻印象。

無線電視知陳音樂造詣佳，能彈能唱，「歡樂今宵」多次請他客串演唱歌曲，大受好評。幾年後他乾脆辭去警職，全身投入娛樂圈，做藝員、做歌手、做大型節目主持人。又出任電影 編劇策畫，拍了「跳灰」、「省港奇兵」和「點指兵兵」等警匪新題材叫好叫座的電影。

又出任過多間電影製作公司和唱片公司負責人，是娛樂圈成功人物。他為人幽默，自嘲臉面如馬，長到眼淚滴下，未離身已乾涸掉。

警隊內與陳欣健同級同僚有好幾個，最後有的還升到警務處副處長之位，如果他留在警隊，亦應有同樣或更高職位。

另一位由高官轉往傳媒娛樂圈發展，是大家熟悉的陳志雲，他原是港府政務官，中英談判時，出任香港駐倫敦辦事處主任，負責BNO事宜。

亦出任過廣播娛樂事務處副處長，公餘還在電台客串，聲音出現在「鏗鏘集」旁白，他優雅流暢聲調，聽在聽眾耳朵是很好的享受。

後出任香港無線電視總經理一職，大展拳腳，還親自上陣製作百多集「志雲飯局」，全港巨星、富商、政界和知名人物，在他的訪問對談中盡訴心中情，成為觸及他們心靈的捕手。溝通、互助、信任和互勉成為飯局的主題，反映香港人生活常態和獅子山精神。

陳志雲經歷被控涉嫌貪污官司多年糾纏，最後獲最高法院判決清白無罪。後來他重新出發，開設平台，評點香港政經大小事，令港人認清事實和保持應有態度。

與陳志雲港大同窗和官場同時起步的邱騰華，現貴為特區政府商業經濟發展局局長，陳志雲卻作另一選擇，寧願以精神導師身分，與港人同在。