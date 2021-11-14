在倫敦居住的區域街道，最容易碰上我最喜愛的兩種生物——小孩和小狗！

也許是學校區的關係，這區特別多年輕夫婦與小孩的家庭落腳。混在他們當中，就連我這個退休 人士也沾上活力。

那天在公園遇上了從香港 來的家庭，話匣子旋即打開，那個大概十歲的精靈男童搶著告訴我：「我在香港啲舊同學每日有九樣功課呀！」他臉上是一副甩難的表情。我當然清楚，小兒唸小學時，我最怕他病，因為倘若缺席兩天，學校就要追繳十八樣功課了。

「佢呢度放假一星期，竟然一樣功課都無喎！」媽媽倒有點半信半疑，暫時仍未能習慣英國 的教育方式。這裏學生放假，是真正讓孩子放假休息充電，並非像香港的長假期，其實是讓孩子回家溫習，假期後是會旋即考試的。

跟他們開心閒聊一輪，我又帶著小狗跑到公園的另一邊犬隻自由區去，甩了狗繩好讓牠在廣闊的草坪上奔跑。

「你的幾多歲？」「四歲啦，你呢？」「七歲。」「你的是什麼品種？」「是史納莎和比熊混種，你呢？」「約瑟同埋芝娃娃。」「噢，我呢隻都有少少芝娃娃㗎……」

英國的養狗文化跟香港不一樣，這裏大部分人都會領養混種狗，絕對不准開設甚麼寵物店，公開高價售賣名種狗來賺大錢呢！

幾頭小狗追逐玩耍叫吠，與那邊廂傳來的小孩歡欣笑聲，都是天籟之聲啊！