談起已離世近十年的美國 女歌手惠妮・休斯頓(Whitney Houston)，當年得天獨厚，演唱事業如日中天。她從小在音樂環境下成長，年輕時已任錄音室合聲歌手，還經常陪著母親到紐約 巡迴演唱，偶爾也登台唱幾首，年僅十八歲已走入模特兒的伸展台，登上時尚 雜誌的封面少女。

可惜她在其事業巔峰，卻不斷鬧出吸毒、離婚等風波，演藝生涯陷入前所未有的低潮，其後在其夢想幾近幻滅的時刻，再度復出，想不到僅在48歲的芳齡，便香消玉殞，豈真是紅顏薄命？

「紅顏薄命」一語出自《漢書•孝成許皇后傳》：「其餘誠太迫急，奈何？妾薄命，端遇竟寧前。」紅顏是美女的容顏；薄命：指命運不好。舊時指女子容貌美麗但遭遇不好，多指早死、寡居或丈夫不好。但事實並非必然如，紅顏固然有薄命的，也有不薄命的，更也人說是紅顏禍水，紅顏的因緣各有不同。

所謂「自古紅顏多薄命」，古代女性沒有地位。所以容易薄命。但今天現代女性地位提升，甚至很多時候超過了男性，薄命的概率就小很多。如果女性有智慧，懂得恰當運用。多獲好命。

筆者便認為，「紅顏」不一定指美女，年紀輕的，或才藝出眾的女子，都是紅顏。「紅顏薄命」四字連在一起，原因在於，其一，紅顏若不薄命，則其紅顏與否往往不為人知；其二，薄命者若非紅顏，則其薄命也被認為平常，沒有什麼可談。可見這四字暗含惋惜，其實應是天妒紅顏，讓人心疼。

「紅顏薄命」，是世人嫌其命短，辜負花容月貌也還罷了，辜負才藝，像古有才女朱淑真，年過三十便鬱鬱而終，宛如帶著溫暖芬芳氣息的初開之花，無故夭折，令人唏噓！