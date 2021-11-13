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姊妹慘死

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

一對英國姊妹年齡相隔20載，但感情非常要好。姊姊生日那天，妹妹為她籌備了一個生日會。

因為疫情關係，她們選擇了在公園開露天生日會，廣邀好友齊來飲酒、唱歌、跳舞……，卻萬萬也料不到這對姊妹的人生，就此走到了最盡頭之處。

深夜過後，良朋盡興陸續離去。可是那夜過後，兩姊妹與家人卻失去了聯絡。一天、兩天……完全沒有消息。家人與友人心急如焚，這種情況是極之不尋常的，心裡已有不祥之兆。但警察態度卻不夠積極，對姊妹的失蹤似是愛理不理，並沒有展開大規模搜索行動。

英國民眾良久憤懣，不滿警察態度不公，於處理失蹤案件中，白人與黑人會有天壤之別，會對前者緊張，後者則被冷待。是因為這對失蹤姊妹是有色人種，所以被冷對嗎？

最終是妹妹男友和另一好友自發搜索，結果在公園草叢隱蔽處，找到了兩姊妹的屍體，兩人死前被狂刺，身中多刀慘死。

兩姊妹的枉死，揭盡了人性最陰暗醜惡的一面。兇手是跟她們素未謀面的19歲男子，殺人目的是他相信只要殺死六個女人，魔鬼便會讓他中彩票。更令人嘔心的，是本來被派到凶案現場看守的兩名男警，竟然違例走近屍體自拍，並將血腥相片廣傳供友人娛樂，兩姊妹儼如再度被刺。這種沒血性的行為十分令人髮指，兩警失掉工作並判監也是活該。

警方遲來的道歉，家人並不領情，但肯公開認錯，比厚顏死撐可取。

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