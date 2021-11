美國 女歌手惠妮休斯頓(Whitney Houston)於2012年2月11日遽然逝世,到如今已近10年。當年她撒手塵寰,令全球歌迷震驚。她有兩首情歌,即使不常唱情歌的,也很少沒聽過,一首是《Saving All My Love For You》,另一首是《I Will Always Love You》。

前者令她獲得「最佳流行歌曲女演唱人」的葛萊美 獎,後者則是她於1992年首度躍上大螢幕,與好萊塢巨星凱文科斯納合演電影 《Body Guard》(終極保鑣)所唱的主題曲,該曲蟬聯上榜多達14周冠軍,入選世紀百大情歌。

惠妮不僅是位歌手,更身兼詞曲編寫、製作人及演員、電影製片等多項頭銜,坐擁6項葛萊美獎、2項艾美獎、23項全美音樂獎、MTV音樂錄影帶大獎、形象獎、民選獎,林林總總達400多項大獎,寫下全球1億7000萬張唱片的佳績。

惠妮的歌富有質感,具有沛然活力和充滿真誠的情感,她能有此造詣,當然與其成長背景有關。她有個福音界公認為最佳女歌手的媽媽Cissy Houston,以及一個上世紀70年代演唱暢銷金曲的表姐Dionne Warwick,11歲就在母親任職音樂牧師的新希望浸信禮教會少年唱詩班的福音樂團,學習如何唱活靈魂樂。

靈魂樂是上世紀50年發源自美國的一種結合節奏藍調和福音音樂的音樂流派,其特徵是緊扣節奏、拍掌及即興的形體動作,並加上獨唱與伴唱之間的交流對唱。靈魂樂曾一度趨於頽廢,而惠妮則能以她那經年唱詩班豐富的靈魂樂歌唱基礎,將宗教情感轉化到情愛世界,建構另類空間,讓天下有情人聽得如醉如癡。

2020年惠妮曾以立體投影(Hologram)方式,重新回歸舞台,展開全球巡演。但也有些她的「粉絲」認為,惠妮的歌聲永留歌迷心中就好,為什麼要消費死者?