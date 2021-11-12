女友氣急敗壞的找我，說有急事需要詢問：「我個仔本來好乖好聽話㗎，近來突然一反常態，變咗另外一個人咁，點解會咁㗎？」

媽媽說，兒子從小都喜歡上學，是個開心型的小孩，但近來卻天天賴床不願起來，嘴巴不停嚷著說討厭上學，每天大清早，家裡都像戰場般嘈吵不堪。

放學回到家，他又諸事不合作，叫他洗澡他說要看電視，叫他做功課他說累極了要睡覺。

就連吃飯這一環也不能順利進行，他不僅愈吃愈慢，明明是飽了卻賴在飯桌前，嚷著要繼續吃，有時更吃到嘔吐。

他整個人像開倒車般不斷退步，有時竟會搶弟弟的奶樽來喝奶，說話也變回BB般：「我要飲奶奶。」

最令媽媽傷腦筋的，是兒子終日纏著她哭鬧：「嗚嗚…媽咪唔錫我啦。」他是爸媽的心肝寶貝，又怎會不愛他。

謎團解開了！她的兒子六歲多，上了小學一年班僅兩個月，是罹患了相當流行的小一症候群。

唸幼稚園時輕鬆快樂，兒子自然喜歡上學去，小小年紀沒料到，小一是壓根兒不一樣的世界，老師一臉嚴肅，不再跟你唱遊講故事，學校有一籃子規矩要嚴守，還要考試，小孩是處於震驚未能適應的狀態呢！

吃飯愈吃得慢，可拖延時間，好讓他延遲走回地獄（書房）去。小孩暗懷心事：「真羨慕弟弟，只懂吃奶，毋須做功課。若然我做得慢，媽媽會好惡，媽媽已不再愛我了。」