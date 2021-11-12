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天災

〈六合飛翔〉岑逸飛

講末日，總是連繫天災，避無可避。除了瑪雅預言，還有甚麼天災會造成末日？其一是超級火山爆發，釋放出巨量的硫、二氧化碳和火山灰，足以改變全球氣候模式，導致食物鏈崩潰，引發物種滅絕。有專家認為，超級火山爆發，終將在未來70年內某一天上演，噴發率達15%。

其二是小行星撞擊地球。已故物理學家史蒂芬．霍金認為，小行星撞擊是宇宙中高等智慧生命最大的威脅之一。

回首地球的過去，六千五百萬年前白堊紀末期，造成恐龍消失的生物大滅絕，也肇因於小行星的撞擊。

其三是慧星撞擊，其危險在於它掠過地球近旁時，由於地球引力的加速作用，使速度加快，所釋放出的動能超大，但可用核彈炸燬它，電影也拍過這種情況。

其四是藻類危機，特別是硅藻變種後不能利用水分子進行光合作用，或轉而利用鹽為原料，因而釋放劇毒氯氣，帶來滅絕浩劫。

其五是致命病毒，如今最為人熟知的便是新冠肺炎病毒，帶來可怕災難。

其六是超新星的爆發，令人類面臨強烈的X射線和宇宙射線輻射風險，足以殺死細胞，並摧毀地球的臭氧層，導致地球進入一個新的冰河期。

其七是地球圍繞太陽的公轉軌道發生改變，因十多年前已有天文學家預言，木星的引力作用將讓水星軌道的偏心率大增，水星和地球相撞，徹底摧毀地球。

其八便是太陽浩劫，隨著太陽逐漸變老，太陽溫度會變得越來越高，結果海洋消失，現有的氣候模式崩潰，令人想到《聖經》提到世界最終毀於一場終極烈焰。

總而言之，天災之說，總是危言聳聽，寧可信其無，勝於信其有，否則這一年終日活在天災心態裡，還有心情做人嗎？

電影 核彈 冰河

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