我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫苗接種率99% 柏加大橄欖球隊仍爆集體感染

全美100個「房價最貴」郵遞區號 47個在金山灣區

〈太平山下〉難忘的一首歌

元雁

第一首觸動心靈的歌曲，令人難忘，一生中第一個好友，也是令人記憶猶新，好像初戀的情人，讓人刻骨銘心。

三年級的同座好友司徒華，就是一名令我難忘的兒時好友；可惜他在那年的端午節，戲水溺斃。沒有錯，他和香港一位已故民主派領袖同名同姓，以前每逢在電視新聞上看到司徒華的消息，必引起我想念好友。

不但每年端午想念他，每吃粽子時，也會記起他；而每次懷念他，也會記起一首民歌《青春舞曲》——第一首感動我，令我難忘的歌曲。倒過來說，每逢哼唱這一首歌，也必然激起我的懷舊之情。

記得那年端午假期是周六，周一上課時，老師把司徒華的惡耗公布，並藉機教導我們：「人生苦短，要愛惜光陰，專心讀書努力上進！」我流淚滿面接受恩師的勸勉，立志不再荒廢學業。當時直覺恩師是對我單獨訓導，所以感受特別深刻。

可能好友司徒華的家人，在周一上課之前，已去學校告訴了李校長，（校長和家人住在緊鄰校務處的宿舍）。李校長也是我們的音樂老師，當天恰巧有音樂課堂，或許她教我們唱《青春舞曲》是一個巧合，但更可能她早知道我們班有同學夭折，特意找這首歌出來，藉以鼓勵我們努力求學，不要浪費青春。

她一面彈琴，一面示範唱一次，然後再逐句教我們跟著唱。她也隨著歌詞的意思，隨機勸勉我們：「光陰一去不回來，要愛惜光陰，努力求學！」恩師的勉勵已使我立志改過，當下再加上李校長的勸導和歌詞的警惕，使我這外向好動、懶惰又頑皮的孩子，決心愛惜光陰，勤奮上進。

這是一首維吾爾族的民謠，雖然用國語唱更動聽。當天，李校長用廣東話教我們唱，

而她可能改動了幾個字彙，以配合廣東話的腔韻，但意義保持不變，我記得的就是掛在木架上、經她改動過的歌詞：「太陽下去明早依舊爬上來，花兒謝了明年還是一樣的開，美麗小鳥一去不回來，我的青春小鳥一樣不回來，別得哪哎喲！我的青春小鳥一樣不回來。」

那天之前，除了中國歷史故事課，我只有上音樂課才專心，因為我喜歡唱歌。這首民歌的詞義，配合恩師梁鑑泉老師的諄諄教誨，再加上李校長的勸導，真可謂配合得天衣無縫，因此令我一生難忘。

當年期終大考，我已由考29進到第11名，最弱的英文、數學兩科也逐漸追上。自此以後，不僅努力求學，踏入社會後也殷勤工作，以免浪費人生。

60多年過去了，《青春舞曲》的歌詞和李校長的訓勉，巧配恩師的良言，不但令我永世難忘，更鞭策我凡事都全力以赴。

端午節 中國 香港

上一則

紐約佳士得秋季拍賣會登場 首晚拍得逾2億美元

下一則

沒有富爸爸的職場

延伸閱讀

3華男廣東話聊天 遭非裔挑釁攻擊

3華男廣東話聊天 遭非裔挑釁攻擊
林修榮 從聖經真理看明智理財免費講座

林修榮 從聖經真理看明智理財免費講座
新相識

新相識
只因用廣東話交流 3華男遭非裔暴力攻擊

只因用廣東話交流 3華男遭非裔暴力攻擊

熱門新聞

鶯鶯的故事

2021-11-05 03:01
班克西惡搞梵谷的畫作「加油站的向日葵」，9日於紐約佳士得拍賣，估價台幣5億。(圖:佳士得提供)

班克斯惡搞梵谷畫作「加油站的向日葵」拍賣上看1800萬

2021-11-07 00:36

九十八分的騙局

2021-11-07 01:00
台灣第一位女大學生大森政壽入學新聞，刊於1931年的台灣日日新報。國立台灣圖書館藏。（圖：史博館提供）

台大首位女學生是她？「你認識她嗎」線上展覽揭密

2021-11-04 02:21
黛安／圖

美麗蹺家人

2021-11-07 02:02
龔萬輝／圖

沒人比我更驚奇（上）

2021-11-08 02:02

超人氣

更多 >
獨家／中國留學生鄭少雄 芝大校園遭搶劫槍殺

獨家／中國留學生鄭少雄 芝大校園遭搶劫槍殺
華女車被砸 剛買名牌包遭竊 現場還有3輛名車被破壞

華女車被砸 剛買名牌包遭竊 現場還有3輛名車被破壞
好市多「禦寒神物」？網分享：一開馬上就睡熟

好市多「禦寒神物」？網分享：一開馬上就睡熟
芝大槍擊遇害者 為來自中國四川留學生鄭少雄

芝大槍擊遇害者 為來自中國四川留學生鄭少雄

霍金也信他？俄「火星男孩」：人類秘密藏在人面獅身像

霍金也信他？俄「火星男孩」：人類秘密藏在人面獅身像