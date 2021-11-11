〈太平山下〉難忘的一首歌

第一首觸動心靈的歌曲，令人難忘，一生中第一個好友，也是令人記憶猶新，好像初戀的情人，讓人刻骨銘心。

三年級的同座好友司徒華，就是一名令我難忘的兒時好友；可惜他在那年的端午節 ，戲水溺斃。沒有錯，他和香港 一位已故民主派領袖同名同姓，以前每逢在電視新聞上看到司徒華的消息，必引起我想念好友。

不但每年端午想念他，每吃粽子時，也會記起他；而每次懷念他，也會記起一首民歌《青春舞曲》——第一首感動我，令我難忘的歌曲。倒過來說，每逢哼唱這一首歌，也必然激起我的懷舊之情。

記得那年端午假期是周六，周一上課時，老師把司徒華的惡耗公布，並藉機教導我們：「人生苦短，要愛惜光陰，專心讀書努力上進！」我流淚滿面接受恩師的勸勉，立志不再荒廢學業。當時直覺恩師是對我單獨訓導，所以感受特別深刻。

可能好友司徒華的家人，在周一上課之前，已去學校告訴了李校長，（校長和家人住在緊鄰校務處的宿舍）。李校長也是我們的音樂老師，當天恰巧有音樂課堂，或許她教我們唱《青春舞曲》是一個巧合，但更可能她早知道我們班有同學夭折，特意找這首歌出來，藉以鼓勵我們努力求學，不要浪費青春。

她一面彈琴，一面示範唱一次，然後再逐句教我們跟著唱。她也隨著歌詞的意思，隨機勸勉我們：「光陰一去不回來，要愛惜光陰，努力求學！」恩師的勉勵已使我立志改過，當下再加上李校長的勸導和歌詞的警惕，使我這外向好動、懶惰又頑皮的孩子，決心愛惜光陰，勤奮上進。

這是一首維吾爾族的民謠，雖然用國語唱更動聽。當天，李校長用廣東話教我們唱，

而她可能改動了幾個字彙，以配合廣東話的腔韻，但意義保持不變，我記得的就是掛在木架上、經她改動過的歌詞：「太陽下去明早依舊爬上來，花兒謝了明年還是一樣的開，美麗小鳥一去不回來，我的青春小鳥一樣不回來，別得哪哎喲！我的青春小鳥一樣不回來。」

那天之前，除了中國 歷史故事課，我只有上音樂課才專心，因為我喜歡唱歌。這首民歌的詞義，配合恩師梁鑑泉老師的諄諄教誨，再加上李校長的勸導，真可謂配合得天衣無縫，因此令我一生難忘。

當年期終大考，我已由考29進到第11名，最弱的英文、數學兩科也逐漸追上。自此以後，不僅努力求學，踏入社會後也殷勤工作，以免浪費人生。

60多年過去了，《青春舞曲》的歌詞和李校長的訓勉，巧配恩師的良言，不但令我永世難忘，更鞭策我凡事都全力以赴。