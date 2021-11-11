我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫苗接種率99% 柏加大橄欖球隊仍爆集體感染

全美100個「房價最貴」郵遞區號 47個在金山灣區

〈會笑媽媽〉媽媽請管好自己的嘴

鄧藹霖

女友的女兒在英國念醫科，壓力相當大，媽媽擔心女兒情緒不穩，無懼疫情大老遠跑去陪讀。

豈料，母女倆天天因瑣事而吵架，媽媽盛怒時想直接回港去，卻又清楚自己熬不過二十一天的隔離期，留下來嘛，又激氣啊！

兩難，怎辦？

我也曾有過謝絕所有工作、跑去老遠的布里斯托陪兒子讀書的經驗。那年，他正值應付法律系畢業考試之際，感情事卻令他跌進谷底，一蹶不振。媽媽決定陪他走這段顛簸的路，結果在那狹小的開放式單位裡，我熬足六個月。

最終，兒子以不俗的成績成功畢業，期間母子倆不僅從沒吵架，感情更邁進一大步。我的親子秘訣是：媽媽要管好自己的嘴！

切記，要應付考試的是子女，不是媽媽。那裡既然是年輕人的主場，誰會喜歡那空間早晚都充斥著媽媽的聲音？所以媽媽要時刻謹記，切勿「係又講唔係又講」，最好盡量保持寧靜，說話也要輕聲；要說的，說一次就足夠了，若重複再說便會構成噪音，年輕人會翻白眼的。

男生尤其愛靜，不喜歡有人在旁邊不斷囉嗦，所以他們會長期戴著耳機，就是不想被噪音騷擾。至於女生跟媽媽火星撞地球的情況，也是極之常見的，因為女性天生喜歡、也很會說，若媽媽不收斂，女兒是會嘴巴更厲害地跟妳據理力爭呀！

記得那六個月陪讀期間，我跟兒子說得最多的是這句話：「好在你係仔，我係阿媽，若是對調要我考試就弊囉！」

疫情 火星 英國

上一則

紐約佳士得秋季拍賣會登場 首晚拍得逾2億美元

下一則

沒有富爸爸的職場

延伸閱讀

疫情催生考照潮 更多年輕人成地產經紀

疫情催生考照潮 更多年輕人成地產經紀
不想上班996 中國年輕人逃進寺廟、住鬼城、策馬當大俠

不想上班996 中國年輕人逃進寺廟、住鬼城、策馬當大俠
皇佳商銀總裁：年輕人創業 要確認準備好了

皇佳商銀總裁：年輕人創業 要確認準備好了

年輕人搶投入新創 帶動東南亞科技業

年輕人搶投入新創 帶動東南亞科技業

熱門新聞

鶯鶯的故事

2021-11-05 03:01
班克西惡搞梵谷的畫作「加油站的向日葵」，9日於紐約佳士得拍賣，估價台幣5億。(圖:佳士得提供)

班克斯惡搞梵谷畫作「加油站的向日葵」拍賣上看1800萬

2021-11-07 00:36

九十八分的騙局

2021-11-07 01:00
台灣第一位女大學生大森政壽入學新聞，刊於1931年的台灣日日新報。國立台灣圖書館藏。（圖：史博館提供）

台大首位女學生是她？「你認識她嗎」線上展覽揭密

2021-11-04 02:21
黛安／圖

美麗蹺家人

2021-11-07 02:02
龔萬輝／圖

沒人比我更驚奇（上）

2021-11-08 02:02

超人氣

更多 >
獨家／中國留學生鄭少雄 芝大校園遭搶劫槍殺

獨家／中國留學生鄭少雄 芝大校園遭搶劫槍殺
華女車被砸 剛買名牌包遭竊 現場還有3輛名車被破壞

華女車被砸 剛買名牌包遭竊 現場還有3輛名車被破壞
好市多「禦寒神物」？網分享：一開馬上就睡熟

好市多「禦寒神物」？網分享：一開馬上就睡熟
芝大槍擊遇害者 為來自中國四川留學生鄭少雄

芝大槍擊遇害者 為來自中國四川留學生鄭少雄

霍金也信他？俄「火星男孩」：人類秘密藏在人面獅身像

霍金也信他？俄「火星男孩」：人類秘密藏在人面獅身像