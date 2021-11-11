〈會笑媽媽〉媽媽請管好自己的嘴

女友的女兒在英國 念醫科，壓力相當大，媽媽擔心女兒情緒不穩，無懼疫情 大老遠跑去陪讀。

豈料，母女倆天天因瑣事而吵架，媽媽盛怒時想直接回港去，卻又清楚自己熬不過二十一天的隔離期，留下來嘛，又激氣啊！

兩難，怎辦？

我也曾有過謝絕所有工作、跑去老遠的布里斯托陪兒子讀書的經驗。那年，他正值應付法律系畢業考試之際，感情事卻令他跌進谷底，一蹶不振。媽媽決定陪他走這段顛簸的路，結果在那狹小的開放式單位裡，我熬足六個月。

最終，兒子以不俗的成績成功畢業，期間母子倆不僅從沒吵架，感情更邁進一大步。我的親子秘訣是：媽媽要管好自己的嘴！

切記，要應付考試的是子女，不是媽媽。那裡既然是年輕人的主場，誰會喜歡那空間早晚都充斥著媽媽的聲音？所以媽媽要時刻謹記，切勿「係又講唔係又講」，最好盡量保持寧靜，說話也要輕聲；要說的，說一次就足夠了，若重複再說便會構成噪音，年輕人會翻白眼的。

男生尤其愛靜，不喜歡有人在旁邊不斷囉嗦，所以他們會長期戴著耳機，就是不想被噪音騷擾。至於女生跟媽媽火星 撞地球的情況，也是極之常見的，因為女性天生喜歡、也很會說，若媽媽不收斂，女兒是會嘴巴更厲害地跟妳據理力爭呀！

記得那六個月陪讀期間，我跟兒子說得最多的是這句話：「好在你係仔，我係阿媽，若是對調要我考試就弊囉！」