〈六合飛翔〉末日預言

2012年曾有世界末日的說法，甚至拍成電影 《2012》，講述根據瑪雅曆法，當時預言第五太陽紀將於2012年12月21日前後結束。導演 在片中把災難場面發揮得驚心動魄，一幕比一幕更具震撼力，世界瞬間變成人間煉獄。如今已證實此說法是子虛烏有。

但這不表示末日預言從此消失。事實上，相信全球有災難危機，導致現代文明毀滅，這說法一直存在；末日預言更涉及宗教，四大宗教——猶太教、天主教、伊斯蘭教和佛教都提及末日。

雖然很多民族都有末日預言，但為何瑪雅人所說的會備受重視？也許瑪雅人由於農業需要，在天文和曆法方面都有傑出成就吧？

他們的太陽曆，確定了一年時間為三百六十五日又六小時及二十四分二十秒，誤差極少。他們更可以算出日蝕的時間，知道月亮和行星的運轉周期。

根據瑪雅人的說法，2012年12月21日的黑夜降臨後，12月22日的黎明永不到來；這個預言雖然如今已證實並不準確，過了這麼多年了，地球依然存在。也有人認為，不是瑪雅人的末日預言不準，而是人們誤解了古代瑪雅人留下的符號。有美國 科學研究者稱，由於曆法不同，瑪雅日曆預言的「時間末日」日期，現今人計算有誤，所以末日至今仍未出現。

現今科學家已證實，2012年12月22日地球和太陽的磁極將同時逆轉，即地球磁場的北極和南極會對調，地球將經歷一段沒有磁場的狀態。估計當地球和太陽的磁場轉換時，除了可造成電力失效和候鳥失去辨別方向能力之外，所有動物的免疫系統或會明顯削弱；加上地殼變動會有更頻繁的火山和地震，以至宇宙射線以倍數激增，因而引致地球文明受到威脅，但尚未到末日。