2015年10月下旬，我與妻子在廣州完成旅美體檢，等待體檢報告之餘，搭乘當地一家旅遊社大巴到了珠海。澳門 環島遊，是珠海最有代表性的旅遊項目之一。既然蒞臨珠海，自然要躬身前往。

按照遊覽項目價格，我倆向女導遊交上240元錢。不料，導遊當即追加一句：澳門環島遊要用望遠鏡，我們為每位遊客提供一個，得再交10元錢。於是，又掏出錢夾。

抵達珠海灣仔旅遊碼頭等候處，導遊向登船遊客依次遞上一個望遠鏡。豪華遊輪起航了。船艙裡響起廣播員清亮細潤的聲音：各位遊客，大家好，今天我們旅遊項目是澳門環島遊，現在，遊輪正向澳門方向行使，藉此時機，我向大家簡要介紹一下澳門。

我和妻子及衆遊客再一次聆聽了澳門歷史概貌：澳門坐落中國 的南海之濱，包括澳門半島和大凼仔島、路環島兩個島嶼。從17世紀開始填海，現在有面積27平方公里。澳門有兩個門；一個是東望洋山，與西望洋海相對的山門；另一個是十字門航道水門，也是中國的南大門，對外開放的第一門。

16世紀初，澳門只是一個小魚村，1557年葡萄牙人進入澳門，並開始長期居留。 1849年鴉片戰爭後，葡萄牙人趁清政府戰敗之機，相繼占領澳門半島、凼仔島和路環島。1999年12月20日澳門回歸祖國。

澳門友誼大橋近在眼前了。遊客們爭先恐後湧向遊輪甲板和頂層觀光 台，看看耳熟及陌生的澳門。

我一邊仔細傾聽廣播介紹，一邊拿起望遠鏡尋覓瞧瞧，依次看清了近在咫尺的充滿葡國風情的澳門街景：澳門中銀大廈、葡京大酒店、澳督府等，接著，又看到了極具民族特色的媽祖廟、天主教堂等。

當一座紅白相間、頂部立著一只青灰色公雞的別墅進入視野時，耳畔也傳進了廣播員的調侃：這座豪華別墅即是澳門賭王何鴻燊的住所，大家看到別墅頂部的大公雞風向標了吧？賭王每次上賭場前，都要刻意看一眼這只大公雞，大公雞雞頭衝著那個方向，賭王就坐在賭場那個方位，結果場場大勝。天長日久，獲得了賭王稱號。

衆遊客立時輕聲笑起來。隨後，我和遊客們又看見了中葡紀念碑和即將竣工的深澳港大橋。

遊輪在水面畫了一個漂亮的弧線返航了，我將望遠鏡遞給妻子，並且指點著澳門岸邊的各種景物，為妻子進行解說和介紹，讓妻子彌補上來時未看到和遺漏的風景。

50分鐘後，遊輪回到灣仔旅遊碼頭。走出檢票口，導遊收回遊客手中的望遠鏡。這時，人們感歎起來：今天能清楚地看到澳門岸邊景物，多虧了這個望遠鏡了，這10元花得還算值。

遊客重新登上旅遊大巴車，導遊查點人數後又調侃起來：遊覽前沒敢告訴大家一件事，就是遊輪行駛到澳門岸邊時，遊客只要一個猛子紮進水中，澳門巡警會馬上趕過來，把你救起後，既不抓你，也不罰你，而是把你送進醫院治療觀察兩三天，見你沒有什麽危險了，再把你送回珠海，這樣，你不花一分錢便可以在澳門逗留幾天啦。

稍傾，導遊正言：看來我們這車遊客都沒有冒險想法，都是守法公民，好，來日有緣，我們還一起遊覽觀光澳門島。