〈太平山下〉雙棲港星紅線女

標題所謂的「雙棲」是指能演也能唱，中國 人心目中，近一世紀來此一角色非梅蘭芳莫屬，但在我這廣東人心目中，紅線女應可等量齊觀。

「紅腔」姐1953年在香港 一部大卡司的文藝巨著《慈母淚》演出後好評如潮。我當時避秦來港貧無立錐之地，更無錢買票，最後經足球 弟兄之助，以清潔代工入場，不算打戲釘。在戲中她飾演一個被兒子忤逆的花甲老母，扮相入木三分，沒有敗露出一點造型上的誤差；舉手投足間，散發出濃郁的落寞與滄桑。她把一個被逆子傷透了心的慈母，倚門倚閭盼望浪子早日回頭，其渴望和焦慮之情分分溢於言表；尤其內心的重頭戲，更發揮得淋漓盡致，刻畫得絲絲入扣，賺人熱淚，感人肺腑。無可違言，她的確是一位才華橫溢、天生偉大的演員。《慈》片為紅線女帶來豐厚的名與利，她人生的畫舫正駛入花月正春風的黃金時代。

若干年前因工作關係到港出差，飯店免費供應紅線女的影碟。一碟《昭君出塞》看完後感觸良多，想不到紅線女絕處逢生，重新回到劇藝生涯後，唱工與演技水平反而走向更成熟和洗鍊的層次，可說是提升到爐火純青的境界，閃閃發亮。

全劇在她引吭高歌下，如怨如訴，令人蕩氣迴腸；至於在做工上，她安排了一系列流水行雲的舞步和輕盈的雲步，搖曳生姿，把昭君的身段詮釋得分外楚楚可人，極盡古典美。全劇色與藝並重，是《昭君出塞》演出成功的關鍵。此外，我看到另一碟《拜月》時，不禁驚嘆起來，最拍案驚奇的是，該劇錄製於一九八九年，她已六十二歲，扮相還富有濃厚的青春氣息，整個人美得像三國演義裡走出來，萬種風情貂蟬的化身。

紅線女一生在舞台藝術上的建樹，締造了在粵劇上高不可攀的成就，她終生為建構「紅腔」，不斷推陳出新的貢獻，是粵劇史上非常輝煌的一頁。紅線女一生自慚讀書不多，做人處世很多不足之處，成名後勤讀詩書，晚年能編寫劇典。紅線女仙遊多年，留給人間「紅腔」迷們的，只有無限追憶。