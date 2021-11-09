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〈會笑媽媽〉孩子由誰來教？

鄧藹霖

那天和好友在一間優雅的米其林餐廳享受精美午餐，心裡立即湧上一定要帶孩子再來嘗美食的念頭。

「你會帶阿仔再來嘛？」我下意識地問，女友施施然回答：「不會啦，他應該都未懂欣賞，又未識餐桌禮儀，費事失禮人啦！」我為之一怔。她的兒子不是六歲，是十六歲了，為何媽媽仍把他說成是個小孩般？

若青少年階段仍未教餐桌禮儀，那該幾多歲才教？「媽媽呀，阿仔是不會突然就覺醒什麼都懂的啦，是要靠教啦！」我按捺不住，旋即倚老賣老地教訓她。女友卻瞪大了眼，彷彿要問：「這應該怎麼教？找誰來教？」

有家長會花一筆錢，讓子女上什麼禮儀班，但倘若回家爸媽沒有跟進，都是徒然。

自己孩子當然是自己來教，爸媽的重大天職，正是要耐心教導孩子學懂生活的每個細節呢！ 

餐桌禮儀都是其次，一餐飯孩子可學到的可真是太多了。「那道鯛魚片鋪滿了五彩繽紛的蔬菜，廚師是怎麼樣原創的呢？你有細心數過有幾種蔬菜嗎？烹調工序可以想像是極之繁複啊！」孩子從小學懂欣賞別人、珍惜食物和擁有創作精神等，都可以從餐桌開始，由爸媽悉心啟發。

小兒八歲那年，我曾跟他討論一間餐廳的營運開支狀況。長大了，他時常說將來要開餐廳，不曉得是否跟那次談話有關？

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