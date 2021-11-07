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媽媽的犧牲

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

那年，我抱著牙牙學語的次子，忙著督促噘嘴不合作的長子溫習做功課，狼狽不堪。單身貴族女友在旁搖搖頭說：「你哋做媽媽嘅，犧牲真大啊！」

她說得真對，當了媽媽後，我的犧牲是數之不盡的。

當了媽媽後，名牌包包便從此在我家絕跡了。取而代之，是孩子的電子琴和小提琴。甫出糧便跑去買最新型號包包的日子俱往矣，兩個孩子學游泳、學網球、學跆拳道和補習等十多項的費用加起來，是一個令媽媽心頭悸動的數字，誰還敢去想什麼包包、衫鞋？

當了媽媽後，旅遊便休想奢侈坐商務客位了，一家四口加上菲傭姐姐還是坐經濟座較划算。旅程上瘋狂購物和高貴晚餐也休想了，有了孩子後，我們旅遊只會主攻主題樂園動物園

當了媽媽後，從此沒有一覺睡得好。孩子會半夜哭鬧、或在凌晨醒來嚷著要看動畫。即使是安靜的一夜，千頭萬緒都會在媽媽腦中來回穿梭，孩子若面試失準那怎辦？小提琴考試了但三首樂曲仍未練好，怎辦？哥哥快考試了態度仍散漫，怎辦？

媽媽該怎辦？怎辦？怎辦？如此這般歲月一晃而逝。

今天，我的手機或電腦碰上任何問題，只需高聲嚷：「阿哥！細佬！」私人IT顧問自會給我解難。晚飯時，兩老安坐等吃吧，龍蝦湯呀、烤牛排呀，年輕人都能駕輕就熟…犧牲與得著量一量，仍是賺的較多。

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