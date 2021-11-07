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矜持

〈六合飛翔〉岑逸飛

什麼是「矜持」？詞典的解釋，有好幾個。其一是拘謹、拘束；其二是自負、自誇：其三是恪守、堅持。而用得比較多的，是第一個解釋，多數是形容女性的矜持。

女性矜持好嗎？這要視乎用在什麼場合。過於矜持，會令人覺得造作：但毫不矜持，則有失莊重了。女人向陌生人保持矜持，也是一種自我保護的機制，但對愛人如果還要矜持，倒是不必了，除非是撒嬌行為，則作別論。

從字源上看，「矜持」何解？「矜」的本意是指矛的柄，矛在儀仗中，用於迎接貴賓等場合，所以「矜」等於儀仗矛，「持」是「手持」，故「矜持」一詞本指「手持儀仗矛」，古文獻《越絕書・外傳・記地傳》中記載了越王勾踐接見孔子時，「身被賜夷之甲，帶步光之劍，杖物盧之矛。」所謂「杖物盧之矛」，矛是槍的前身，兵器上用於刺殺，但勾踐手持的物盧之矛是什麼樣子的，已難考證。

總之勾踐手持的矛就是「儀仗矛」，也就是「矜」，「儀仗矛在手」就是「矜持」。

「儀仗矛」相當於今日軍隊禮賓軍官的手槍，用來表示對自身及賓客安全的保證，也是對賓客的重視。可見女性的「矜持」，從原始意義看，也是一種莊重舉止，與男人保持著安全距離，不讓那些色迷迷的男人可以隨便占便宜，彷彿隨身攜帶了武器。

但女性能成為矜持高手，也不容易。

「矜持」和「拘謹」其實有別。拘謹是新工學徒，矜持則是熟練技師。拙劣的矜持，經常與猶豫、猜忌、狐疑以及自信心不足等心理膠著一起。而高明的矜持，就沒有這種毛病，會對自己的身份有充份敏感的把握，舉手投足之間，都不會被人家看出有造作之嫌的破綻。

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