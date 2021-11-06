朋友給我來電，談及家裡的露台多了個燕子巢，他笑說可以每天吃燕窩了。雖然沒有相片，但我肯定他不會想吃這個巢，因為香港 常見的通常是家燕，牠們用泥土來築巢，之所以選址在屋檐、露台地方，不是為親近人類，而是那裡可以擋雨。

那些在海味店的窗櫥裡整齊半月型的燕窩，來自金絲燕，牠們在洞穴裡用唾液黏結成窩，嚴格來說也不算是巢，《說文解字》：「穴中曰窠（音：科），樹上曰巢」，不過，燕窩向來是很難理解的食材，是巢是窠也沒有人會在意。

首先要認識的是食材分類，世上千萬種動物的居所，唯獨燕窩可以吃下肚去，但這既不是動物也不是植物，更加不是海產，之所以放在海味店，大概只是價錢高昂，能與之並肩的，就只有鮑魚、魚翅之類。若以材料去看，燕窩是動物的唾液，如果有人說雞的「口水」比燕子的更有營養，不知道肯德基會否推出「雞窩漢堡」。

第二個棘手的問題是，燕窩在何時成為食材？最早出現的文獻紀錄，應該是南北朝時候，醫學書《本草經集注》把燕窩視為延年益壽的食物，大概由於功效不彰，再加上不易採摘，一直未被重視。

直至明朝鄭和下西洋，由南洋帶回大量燕窩作為貢品，但那時還是被視作名貴藥材看待，直至清朝皇室對燕窩的熱愛，據說乾隆的早餐就是冰糖燕窩粥，燕窩已不被視為藥材，而是看成一種珍饈美食 ，也是身分的象徵，所謂上有好者，下必有從焉，燕窩在清朝被一眾達官貴人追捧成高級食材，例如《紅樓夢》裡的賈寶玉，最常吃的不是粥粉麵飯，而是一碗吃不飽的燕窩粥。

可是，燕窩的營養價值跟雞蛋 差不多，雖然說有唾液酸，可以修補皮膚，但要極大量吸入才會有成果。事實上，燕窩只是建屋材料而已，重點是堅固結實，若真的營養豐富，倒不如用來餵飼雛鳥。

最多人誤解的是官燕和血燕的分別。一般認為第一個巢質量最高，顏色最雪白的稱為「官燕」；由於被人們摘走，後來趕工做的巢，急得「嘔血」才完成，所以混和了血的唾液，成為了「血燕」。

要是懂得成語「嘔心瀝血」大概會誤以為這是燕子費盡心力完成的巢，在商人的推銷策略下，血燕價錢更高。其實金絲燕也有幾個品種，真正優質的官燕，是指「爪哇金絲燕」的第一個巢，燕盞的條紋較粗和厚身，漲發率高，而且耐火，價錢貴也有其道理。

至於血燕，其實是燕子在夏天時吃了含礦物質的海藻，而且顏色會隨時間而加深，唾液成分相對減少，所以漲發率也較低，能賣得高價，只是我們對血的迷戀。