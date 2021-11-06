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女媧補天

〈六合飛翔〉岑逸飛

羊在古代極受重視，但時移勢易，如今已不是農業社會，而是進入手機時代，古代的初四羊日習俗已不需保留。唯一仍有意義，值得大家在初四羊日深思的，乃是傳說初四是女媧創世神話的「羊日」。

女媧原為中國傳說的上古氏族首領，後成為中國神話的人類始祖。根據東漢文獻記載，女媧人首蛇身。傳說女媧的功績有搏土造人、煉石補天。神話說伏羲和女媧是兄妹，同時也是夫妻。在中國圖騰上，更有女媧和伏羲交合的圖像。

女媧的煉石補天，有異於盤古的開天闢地。開天還是補天重要？所謂「馬上得天下，未能馬上治天下」，得天下猶如開天，治天下則是補天，很難說哪種重要，僅是指出這是兩種不同才能。但另一說法，謂「創業難，守業更難」，創業如開天，守業如補天，明言補天難度高於開天。

神話中盤古是男性，女媧是女性，女媧補天是否代表一種女性耐力與奉獻精神？補天是否彌補了魯莽男人所犯錯誤？事實上，很多事例說明，當男性犯錯誤時總是經常逃避，反而女性就變成善後者，過去如此，現在也如此。

當然，以男女之別看開天與補天精神，未免粗疏，看中國國情，像毛澤東、朱德等人，都是開天派；反而鄧小平要收拾文革爛攤子，才是補天派。即使到了今日的習近平、李克強的管治，仍是秉承鄧小平的女媧精神。

補天不易，港人不妨多想想補天，而未來新一屆的特首，顯然也要多為香港補天。只是補天不易，萬一補得不好，後患無窮，所以古人講羊日補天，「羊」也不一定吉祥，可以出現「紅羊劫」，1967年的香港騷亂，正是「紅羊劫」之年，是港英補天闖出了大禍。

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