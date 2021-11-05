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新相識

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

我絕對相信緣分這回事。

走快了一步，又或拐多了一個彎，就輕易錯過了碰上的機會。本來毫不相干的人，卻在同一空間裡撞個滿懷，那不是緣分是甚麼？

偶爾，我會到Harrods百貨公司的Food Court吃生蠔和煙三文魚的，但那次不明何解，心血來潮突然想轉個口味。服務員把我引路往Pasta的另一邊角落去，甫坐下就聽到我最熟悉的語言──廣東話，精神為之一振。

碰巧我和那香港家庭的帥男童都是吃同一款的牛柳寬麵，於是話匣子隨即打開。我和那對年輕夫婦談個不休，並且雙方交換了聯絡電話。難得他鄉遇故知，大家都珍惜這段緣分呢。

那天約了朋友共膳，他帶來了另一位朋友，我倆雖然是首次見面，卻旋即有相逢恨晚的濃情，原來我們都湊巧是同一所女校畢業，同樣喜愛美食和養狗，就連喜歡與不喜歡的電視和電影都相同。即使是新相識，已有說不完的話題。

不過，不是所有碰上的新朋友都必定能跟你咬弦的。「你有興趣嘗個英式high tea嗎？」「我都唔食甜嘅！」「你有興趣一齊去遊吓嗰個景點嗎？」「無乜興趣！」「若果有乜嘢需要幫上忙，唔好客氣，隨時搵我啦！」「我最怕麻煩人嘅。」

不曉得是有些人習慣拒人於千里，又或是喜歡跟人頑拗，我也懶得深究，一律歸類為有緣無分吧。

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