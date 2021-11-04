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鳳圖騰

〈六合飛翔〉岑逸飛

不少中國人不僅對龍不甚理解，對鳳亦然。最啼笑皆非的莫如婚宴，常用「龍鳳呈祥」慶賀新人，以龍代表新郎，以鳯代表新娘，但「鳯」其實是雄鳥，「凰」才是雌鳥，故有「鳯求凰」之說。然則「龍鳯呈祥」，難道是對男同性戀者新婚的祝福？

幾千年來，把鳳喻為女性，是陰陽大顛倒。事實上，中國古老的動物靈崇拜，鳥靈代表南方的稻作文化，龍靈代表北方的遊牧文化，所謂「鳳翥龍騰」，北方尊龍，謂之龍騰；南方（尤其是楚地）崇鳳，謂之鳳翥。鳳最早作為楚人的原始圖騰，是太陽鳥化身，是至真、至善和至美的象徵。

中國古代文化是農耕文化，其圖騰也反映稻作文明的鳥靈崇拜。在南方稻作遺址的考古發現，鳳鳥圖案已有七、八千年歷史，在距今五千年前的長江以南，基本是鳳鳥天下，迄今尚未見龍的蹤影。

南中國一向是「重鳳輕龍」。在屈原的辭賦，鳳充當神使，龍只是鳳的坐騎，而所謂龍舟，也是鳳站在龍尾當舵手。歷史曾以鳳作為太陽神化身，代表「陽剛」，龍則代表「陰柔」。但自從龍成為皇帝標誌，頭帶鳳冠的是皇后了。

孔子稱老子是龍，而孔子本人則是鳯，《論語・微子篇》裡便記載有以鳳比喻孔子的逸事，謂楚國狂人接輿唱著歌經過孔子說：「鳳兮鳳兮！何德之衰？往者不可諫，來者猶可追。已而已而！今之從政者殆而！」意思是鳳的德行為何會衰落？過去不能挽回，未來的還來得及，算啦，算啦，現在搞政治的危險得很呀!

另外《莊子‧人間世》也有記載，但略有不同：「孔子適楚，楚狂接輿遊其門曰：鳳兮鳳兮，何如德之衰也！來世不可待，往世不可追也。」

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