「睇樓」節目向來受歡迎，也許是觀眾容易投入情緒吧，毋須費力，就能到達不同地區，置身其中深入探索每間屋的室內結構和特色，非常有趣。

「睇樓」節目，英國 特別多。有到不同區域尋覓樓房的、有城市人專程到鄉郊找合適大宅的，亦有帶客人到歐洲如西班牙找樓的。百多萬港元就能於西班牙購買泳池別墅，真看得人牙癢癢。

客人的要求則各有不同，女人大多指定要有寬敞大廚房的，男人則較拘泥於是否有大車房，有人喜歡有大花園，有人則要求看海景，但曾經有一對母子的要求，卻是極為罕有，令我印象深刻。

媽媽鄭重地向經紀說明，他們理想的樓房要有四房，其中要特別寧靜舒適，是給予十六歲大兒子作為Games Room的，好讓他每天能專心打機，不受騷擾。

我是聽錯吧，哪有媽媽會如此看得開，特別將一房間設計為兒子打機之用？天天因責罵孩子沉迷打機而吵個不休的家庭，倒也比比皆是呢。

原來，十六歲兒子是電競高手，最近在一次全球公開賽中取得亞軍，獎金竟高達接近一千萬港元。兒子同意將獎金的一半購買樓房，提前實現了自小就說要給媽媽買大屋的承諾。

單親媽媽帶著三個子女，本來是住公屋的，經濟拮据，生活困難，發夢也沒想過專注打機的兒子，會打機打到發達呢。雖然這是萬中無一的個案，但現代爸媽是否也該更新對「打機」的評價？