我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波士頓首位華裔市長吳弭 打破200年白男主導局面

世界大賽／勇士3轟+完封太空人 睽違26年奪冠

如何令愛情死亡？

〈每日驚艷〉張宏

日前欣賞了糊塗戲班的「二人纏」，一男一女兩位演員，沒有對白，以形體和音樂，表達夫妻二人生活中的親密、爭吵、疏離等複雜張力。台上的演出，令我想起一位剛為人母的女性朋友的慨嘆，「令愛情死亡，其實很容易」。

「兩夫妻既要照顧孩子，又要賺錢養家，還要照顧年長父母。生活的擔子壓下來，不論原本是多麼的相愛，愛情都會漸漸死亡。」夫妻之間，快樂夾雜著無奈，逃不出又解不開。

劇中描述了一些人生轉捩點。如果兩人發生衝突，互相認為對方做錯，堅決不肯道歉，寧願冷戰也不願意原諒，愛情會否漸漸枯萎？

如果家中孩子不幸夭折，夫妻兩人會否認為對方疏忽在先，心存怨憤，讓怒氣扼殺了愛情？

如果其中一方有超強控制欲，主導家中一切，另一方不斷讓步，日積月累之下，會否忍無可忍大爆發，令愛情消失？

如果兩人走過無數歲月，年老之後，其中一人患上失智症，再不認得對方，連互相愛慕的初心也忘記了，曾經有過的愛情還在不在？

一邊看，一邊感觸流淚。人生的經歷從來不平坦，悲歡離合，陰晴圓缺，往往多年之後方知可以一早放下，只是明白得太遲。愛情就在歲月的磨蝕中，慢慢消失。

失智

上一則

「廢棄之城」告別孤寂年少 易智言讓溫暖長留人心

下一則

《兔子家四姊妹》系列之二／兔毫筆

延伸閱讀

佛州男涉殺未婚妻 警跟監誤將他母親當本人

佛州男涉殺未婚妻 警跟監誤將他母親當本人

女同志婚禮太美 湯姆漢克斯忍不住要求合照

女同志婚禮太美 湯姆漢克斯忍不住要求合照
如何助孩子正確使用數位工具？父母從「學習察覺」開始

如何助孩子正確使用數位工具？父母從「學習察覺」開始
長期新冠後遺症 確診者恐提早失智、大腦快速退化

長期新冠後遺症 確診者恐提早失智、大腦快速退化

熱門新聞

呂珍(左)辭去會計工作，成功創立市值4700萬美元的公司。圖／取自instagram

35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收

2021-10-26 16:24
達姆／圖

酒駕的暴力事件（上）

2021-10-30 03:02
達姆／圖

酒駕的暴力事件（下）

2021-10-31 03:02
潘越雲注重運動，這兩年愛上西班牙舞。圖為她為演出練習佛朗明哥舞。（本報資料照片）

潘越雲享受孤獨 靠自律練出自己的獨特

2021-10-30 07:00
根據蘇富比的說法，「黑便士」的歷史可追溯至1840年，拍賣的這枚郵票是「世界第一款郵票的首印版之一」，將於12月7日在「珍寶」（Treasures）拍賣會上進行拍賣。歐新社

世界首枚郵票「黑便士」將拍賣 估價高達825萬美元

2021-10-26 12:35
民國47年6月12日，胡璉(圖中)陪同蔣中正總統巡視金門防務，蔣經國隨行。（圖：胡璉故居紀念館暨研究中心提供）

打勝中華民國立足台灣第一戰 新書揭胡璉與老蔣恩怨

2021-10-26 01:02

超人氣

更多 >
女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風

女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風
彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」

彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」
29歲華女慘死法拉盛公寓 屍體陰部有血跡

29歲華女慘死法拉盛公寓 屍體陰部有血跡
吳弭勝選 波士頓選出首位華裔女市長

吳弭勝選 波士頓選出首位華裔女市長

「第一爐香」被罵翻 導演：早知道就換掉馬思純、彭于晏

「第一爐香」被罵翻 導演：早知道就換掉馬思純、彭于晏