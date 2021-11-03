日前欣賞了糊塗戲班的「二人纏」，一男一女兩位演員，沒有對白，以形體和音樂，表達夫妻二人生活中的親密、爭吵、疏離等複雜張力。台上的演出，令我想起一位剛為人母的女性朋友的慨嘆，「令愛情死亡，其實很容易」。

「兩夫妻既要照顧孩子，又要賺錢養家，還要照顧年長父母。生活的擔子壓下來，不論原本是多麼的相愛，愛情都會漸漸死亡。」夫妻之間，快樂夾雜著無奈，逃不出又解不開。

劇中描述了一些人生轉捩點。如果兩人發生衝突，互相認為對方做錯，堅決不肯道歉，寧願冷戰也不願意原諒，愛情會否漸漸枯萎？

如果家中孩子不幸夭折，夫妻兩人會否認為對方疏忽在先，心存怨憤，讓怒氣扼殺了愛情？

如果其中一方有超強控制欲，主導家中一切，另一方不斷讓步，日積月累之下，會否忍無可忍大爆發，令愛情消失？

如果兩人走過無數歲月，年老之後，其中一人患上失智 症，再不認得對方，連互相愛慕的初心也忘記了，曾經有過的愛情還在不在？

一邊看，一邊感觸流淚。人生的經歷從來不平坦，悲歡離合，陰晴圓缺，往往多年之後方知可以一早放下，只是明白得太遲。愛情就在歲月的磨蝕中，慢慢消失。