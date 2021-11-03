有間街坊小店的食物不錯，我曾經光顧了兩次，最後卻決定不會有第三次了，原因是跟該店老闆有關。

老闆極為友善健談，我甫坐下他就跟我主動傾談。其實我也有到處跟人搭訕的習慣，既可深入了解人家的行業，又可增添寫作靈感，亦不失為一種與人溝通的樂趣呢。

可是，那位老闆委實是有太多話要說了，由我呷第一口奶茶開始，直至把食物全部吃完，他的嘴巴仍未有停下來的跡象，我全程要邊吃邊禮貌地給予反應，真有點吃不消。

過了一陣子，我決定再給該店一次機會，也許老闆那天只是偶爾過度興奮吧。結果，老闆沒有跟我傾談了，但他的嘴巴依舊沒有停下來，對準另一位顧客盡情傾訴，他如何放棄原有生意而投身飲食界，他對食物水準怎樣的要求嚴格、誰和誰曾經稱讚他等等，我上趟已全數聽過一遍了。店子地方小，即是坐得側一點，仍逃不過要罰聽的命運。

類似的經驗碰過多次，那年我夥姊姊和弟弟三家人，相約於舊金山 一間中菜館晚膳，那位老闆熱情極了，跟我們喋喋不休地聊得痛快，後來他乾脆拿著啤酒主動坐下來。結果，我們聚舊不成，整晚被迫當聽眾，聽老闆細數自己的移民 血淚史。若干年後，聽說該菜館已關門大吉了。

多年經驗所得，我倒有一些觀察。嘴巴不停的女人大多主力八卦 別人的事，而會避談自己的事，但嘴巴不能停的男人卻十居其九都是愛自我盡情吹噓呢。